Micaela Gutiérrez del equipo Buona Vita de Entre Ríos fue la gran ganadora de la primera etapa de la Doble San Francisco-Miramar, competencia ciclística que disputa este fin de semana la primera edición para Damas. La campeona argentina de ciclismo pista se adjudicó la malla líder de la carrera y también ganó las metas sprint de su categoría.

El segundo lugar fue para la ciclista de Fray Bentos Ana Claudia Seijas (35); mientras que el tercer escalón del podio fue para la correntina Cristina Greve (100) del equipo Rower San Luis.

“Fue muy dura la etapa, pero siempre estuvimos atentos a todos lo movimientos con el equipo. Tuve un pinchazo a los 40 kilómetros, venía el segundo sprint, me fueron a buscar y llegamos con suerte. En ese sprint me equivoqué, era unos metros más adelante, por suerte lo resolví bien. Me dijeron que había una loma, creía que había un pedacito de asfalto limpio, todas agarraron la loma y yo agarré por el costado un pedacito de asfalto, logré pasar y se dio el triunfo. Llevar la malla líder mañana va a ser todo un reto, con el equipo vamos a estar atentos a todos los movimientos, a cuidarla”, dijo Gutiérrez al término de la etapa.

Por otro lado, Alejandra Prezioso del equipo Braghette Colla se quedó con la malla líder de las metas sprint y también de la categoría +40, mientras que en la categoría sub 23 fue para la ganadora de la etapa Micaela Gutiérrez.

La segunda parte de la competencia comenzará este domingo en Miramar a las 11.45 hs y finalizará en San Francisco alrededor de las 15 horas sobre bulevar 25 de Mayo, frente a la Plaza Cívica.

Horarios tentativos de la 2° etapa

11.45 hs Salida desde Miramar

12.00 hs Balnearia

12.40 hs Altos de Chipión

13.05 hs La Paquita

13.50 hs Porteña

14.15 hs Freyre

15.00 hs San Francisco (Bv. 25 de Mayo frente a la Plaza Cívica)