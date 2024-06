Tras la victoria ante El Linqueño el entrenador de Sportivo Belgrano Sergio Maza habló del momento que atraviesa el equipo, el trabajo grupal y también se descargó después de haber recibido varios insultos en redes sociales semanas atrás.

“Quiero destacar el esfuerzo del grupo, de los jugadores, del equipo.. Creo que este equipo siempre se entrega al máximo, hoy nosotros pudimos sacar la ventaja de entrada y después lo sostuvimos como marca la historia de Sportivo , un equipo fuerte que es lo que dije de entrada y vamos a ser un equipo fuerte… destacar el orden, sostener una ventaja que se saca a dos minutos y medio con un rival que viene junto con nosotros, hay que darle valor a todo. Siempre digo lo mismo, nosotros tenemos que consolidar lo que habíamos hecho en en Depro hoy acá de local y no hay que dejar de recalcar siempre y de recordar el esfuerzo que hace el equipo. Acá se trabaja en equipo, nosotros venimos trabajando desde el 15 de enero, tuvimos una semana antes un poco turbulenta, pero el equipo siempre respaldó, se unió”, indicó.

Hace unas semanas el entrenador fue criticado e insultado en redes sociales por algunos hinchas que incluso se metieron con su familia, algo que lo molestó mucho. “Yo sentí realmente que después del partido contra contra Las Parejas y después contra 9 de Julio, sentí como que fui sometido a un escarnio en las redes sociales que no tenía nada que ver con el funcionamiento, no tenía nada que ver con lo que estábamos haciendo. Hoy el equipo presentó en cancha el 50% de jugadores de las divisiones formativas, en todos lados hablaron del gol de Leo Flores y de Sportivo Belgrano, fue noticia en todos lados con un chico que debutó, que ya viene trabajando con nosotros y que se lo ganó, no le regalamos nada y hoy entró en el partido más picante… nosotros acá estamos todos los días laburando, todos los santos días y los chicos que están son parte de esto, son parte de este proyecto. Nosotros no le regalamos nada a nadie”, explicó

“Los que jugaron es porque se lo ganaron y los que están es porque realmente quieren estar porque esto es un equipo. Nosotros trabajamos en equipo con la gente que está en el día a día”, dijo Maza.

Y agregó: “Me sometieron a mí a algo que no tenía nada que ver, a una falta de respeto que incluye a mi familia, entonces yo no la tolero y más que nada sabiendo los que están en el día a día. Nosotros estamos potenciando jugadores del club estamos armando un equipo y no voy a hablar de las personas que no están, el que no está es porque no quiere estar y esto es Sportivo Belgrano, este club se respeta, siempre pienso y trabajo en equipo, entonces ese sometimiento y esas cosas que se dijeron no tienen nada que ver con el trabajo que uno hace”.

“Nosotros vinimos acá a trabajar, estamos comprometidísimos con este club, con este escudo, porque esto es lo más grande que hay para nosotros. El que no quiere estar, que no esté, acá se trabaja en equipo. Nadie es más importante. Nosotros lo hacemos respetar y le exigimos a todos por igual. Hay que tirar buena vibra y hay que tirar para adelante porque el club lo necesita”, apuntó el DT.

“Hay respaldo de todos y todos tiramos para adelante, por eso ustedes vieron la imagen que vieron hoy. Por eso el equipo se fue aplaudido, por eso cuando sale Turina y Forlín la gente los aplaude. Por eso cuando salió Algozino lo aplaudieron, Berlo se tira de cabeza, hay que ver este equipo ganó como marca la historia y todavía nos queda un trecho larguísimo, pero no ganamos nada y lo sabemos, ahora mañana ya tenemos que empezar a pensar en Gimnasia. Lo quería decir porque sino queda en el aire y no es así, hay que tirar buena onda. Hay que empujar para que Sportivo sea grande”, apuntó Maza.

Sobre Meza y Barrionuevo

Consultado por las salidas de los jugadores Brian Meza y Ezequiel Barrionuevo, que se habrían dado por diferencias con el DT, Maza indicó: “No voy a hablar de gente que no está. No pienso hablar de gente que no está y todo se sabe en el ambiente del fútbol. Todo se sabe, cuando yo tomo decisiones yo soy el líder y el líder lidera, no es liderado. Yo tengo mi forma de liderar que es tener buena comunicación, tener respeto, tener valores, es lo que me enseñó mi viejo, mi vieja, desde mi casa, es mi esencia”.

Además, destacó la comunicación y empatía con la cuál se maneja junto a su cuerpo técnico haciéndose cargo también de sus errores. “Yo lidero, a mí no me lideran ¿Está bien? Este grupo va atrás de un sueño, de una meta y nadie dijo que iba a ser fácil, nunca prometí que íbamos a ser el Manchester City, lo dije mil veces que íbamos a ser un equipo duro como hoy que lo ganamos bien y lo ganamos a lo Sportivo. No voy a hablar de gente que no está, voy a hablar de este plan, de estos chicos que están acá, de los que se van a sumar porque realmente quieren este proyecto y quieren estar en este club, quieren pertenecer a esto y yo quiero pertenecer a esto. Por eso estoy acá, por eso estoy feliz, por eso estoy separado de mi familia. Entonces, que hablen las pavadas que hablan, no tienen ni argumento ni sentido. Y todas las decisiones que tomo tienen un motivo, todas. Yo no tomo decisiones ni por raza, ni por religión, ni por pensamiento político, nada. Yo tomo decisiones futbolísticas. Y pensando en lo mejor para el equipo”, señaló.

Los refuerzos: Hang, un volante mixto y dos ‘tanques’

Con respecto a las incorporaciones que hará el club para la segunda parte del año, Maza explicó que buscan delanteros de área y un volante central, considerando también que ya se sumó Facundo Hang. “Estamos viendo un volante central mixto y después dos delanteros de área que estamos negociando para que refuercen a Noriega, después ya tenemos a Turina, tenemos a Forlín, tenemos a Facu Hang que es un chico que es de acá, un buen tipo profesional, ya se integró, es un jugador dinámico y también nos viene bien. Tenemos que buscar más en la en la parte ofensiva porque creo que desde atrás hacia adelante estamos cubiertos en todos los puestos”, remarcó.