Maza, tras la derrota de Sportivo: "Esto no terminó, quedan cuatro partidos"

Sportivo Belgrano perdió 3 a 0 frente a Central Norte de Salta este domingo por la 5° fecha del Nonagonal, el reducido en busca del ascenso dentro del Federal A, en un encuentro disputado en el estadio Padre Martearena de la capital salteña.

Fue una dura derrota para el equipo de Sergio Maza, que necesitaba traerse al menos un punto de su incursión al norte del país para seguir dependiendo de sí mismo. Con este resultado, cayó a la sexta posición con seis puntos, mientras que su rival de esta tarde se consolidó como líder de la zona B con 12 puntos y claramente mostró chapa de candidato.

En declaraciones luego del partido, el entrenador Maza aseguró que la derrota los golpeó y que ahora hay que dar vuelta la página y plantear el próximo partido ante 9 de Julio de Rafaela, que también cayó en la fecha por 1 a 0 ante Atenas de Río Cuarto.

“Duele mucho por cómo se había dado el primer tiempo, después el gol tempranero en el segundo tiempo nos descolocó un poco. Fuimos tratando de buscar la vuelta, haciendo unos cambios, no pudimos y les dejamos mucho más espacio. El segundo gol nace de una jugada donde nosotros teníamos una pelotas paradas a favor”, dijo el técnico.

“Yo soy el responsable, este partido ya pasó y hay que dar vuelta a la página y preparar el partido con 9 de Julio, tenemos que ganar de local sí o sí”, agregó el DT.

“Somos duros igual, el primer tiempo fue un partido parejo, estuvimos a la altura. Hay que superarlo, no hay que dramatizar ni tampoco esconderse. Yo doy la cara siempre y lo vamos a dar vuelta. Esto no se terminó, quedan cuatro partidos para nosotros. Yo no lo doy por terminado y lo tenemos que sostener el domingo de local", finalizó.

Posiciones

Lo que resta para Sportivo

En la sexta fecha, Sportivo Belgrano será local ante 9 de Julio de Rafaela, mientras que en la séptima visitará a Sarmiento de La Banda.

En la penúltima recibirá a San Martín de Formosa y cerrará el Nonagonal visitando a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.