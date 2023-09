Martín Asís: "Sentía que tenía que tomar este desafío, que podía dar una mano al club del cual soy hincha"

La Trucha de Frontera se consagró campeón del Torneo Clausura de la Zona Sur en la Primera B de la Liga Rafaelina de Fútbol, un hecho histórico para la institución que está haciendo sus primera incursión en competencia federada. Lo hizo de manera invicta y a una fecha del cierre del campeonato, ganándose el derecho a pelear por el ascenso a la Primera A.

E entrenador Pedro Martín Asís -hombre de la casa y reconocido ex jugador- destacó el esfuerzo del grupo para alcanzar este ambicioso objetivo, valoró el trabajo que se realiza en el club y, en diálogo con El Periódico, brindó algunos detalles de este título histórico que también tiene un condimento especial para él.

Asís explicó que el Apertura “lo habíamos encaminado bien, después era el inicio y por ahí teníamos que implementar una idea, había partidos que nos salía y partidos que no nos salía, tuvimos muchas bajas en cuanto a expulsiones y lesionados y por ahí nunca se pudo mantener el mismo 11, costó un poquito, y este segundo torneo ya pudimos una misma base, con cambios de puesto por puesto, sí tenía algún expulsado o uno que llegó a la quinta amarilla, tenía otro que era similar a lo que veníamos trabajando, entraba uno y salía el otro y el equipo funcionaba a la perfección. Pudimos darle una idea, pudimos hacer nuestro juego y yo siempre les pedía que teníamos que jugar a algo distinto, no a lo que juegan todos o la mayoría de los equipos en la Liga, por suerte salió, lo pudimos interpretar, obvio que hace falta trabajar un montón, falta aprender mucho, pero pudimos coronarnos con el objetivo que era salir campeones de un torneo y el otro objetivo es el ascenso”.

¿Qué hizo de diferente La Trucha para quedarse con el Clausura?

Siempre los preparé para ser un equipo que vaya siempre al ataque, que siempre piense en el arco contrario, que presione arriba y que tenga mucha secuencias de pase, mucha movilidad y dinámica a la hora de recuperar la pelota. De a poquitos fuimos agarrando la idea y los chicos lo implementaron bastante bien. Nos falta corregir un montón, nos falta aprender un montón, pero de a poquito la idea se va engranando, se va haciendo cada vez más fuerte.

¿Cómo se armó este grupo y cuán importante fue haber jugado Liga Amateur para el club?

Cuando tomé el cargo la idea era buscar chicos, como no se le iba a pagar a nadie porque el club no está en condiciones de pagarle a nadie, la idea era armar un grupo de jugadores locales, que yo creo que acá tenemos una cuna de jugadores, siempre lo dije, hay muy buenos jugadores. Empecé a hablar con chicos de la Liga Amateur y fui formando un grupo con esos jugadores, respondieron de la mejor manera y me demostraron lo que yo pensaba, que acá hay buenos jugadores y que por ahí solo falta trabajarlos, darle la oportunidad de crecer y que sean jugadores de fútbol. San Francisco para mí es una cuna de jugadores, hay muchísimos jugadores, solo hay que pulirlos un poco, darles la confianza, lo demás ya lo tienen que es la impronta del jugador…

Y ahora van por el ascenso…

Sí, La Trucha siempre fue un club muy ganador, un club que siempre lo que jugó siempre quiso ganarlo y en este caso aceptó el desafío de entrar y participar en la Liga Rafaelina, es un club que no se conforma nunca con solo participar. La idea era ganar, no pudimos el primero y se nos escapó por dos puntos y este torneo lo pudimos coronar. La idea es coronar el que viene y así llegar a una final para tener el tesoro más preciado que es el ascenso.

Tres equipos de Frontera en Liga Rafaelina . “Es algo lindo y motivante para para la ciudad, Frontera y San Francisco es una cuna de jugadores y por ahí eso motiva también a que otros clubes tengan la chance de participar si no es de este lado, puede ser del otro lado en la Liga Regional, pero es una motivación linda para que los clubes tomen dimensión de lo que significa. Yo creo que los clubes tienen que tener presente siempre que hay jugadores, siempre hay chicos y es lindo hoy darle algo a esos chicos, poder mostrarlos, sacarlos un poquito de la calle, meterlos en un entrenamiento, formarlos como persona y como jugadores, es lo más importante. Hoy ese es el rol que me tocó a mí en La Trucha, ellos tienen una impronta y tienen la calidad del jugador, después vos a tenés que formarlos porque hay chicos que no han tenido inferiores en ningún lado, se torna difícil hacerles entender el comportamiento dentro y fuera de la cancha”, dijo Asís.

¿Personalmente que significa para vos este desafío?

Para mí es algo muy lindo, yo he sido jugador de La Trucha en los años de Liga Comercial y siempre fue un club muy respetado y ganador, me quedó siempre el corazón de La Trucha. Cuando me hablaron para este desafío yo ya venía preparándome hace un tiempo para dirigir, que es lo que me gusta, salió la posibilidad y sentía que tenía que tomarla porque era una oportunidad donde yo podía dar una mano al club del cual soy hincha. Y acá estamos, coronando un torneo y en búsqueda de algo que sería histórico para el club.

¿Cómo vivís este nuevo rol de entrenador?

Todavía cuesta un poco porque cuando uno está acostumbrado a jugar, son decisiones propias que las tenés que tomar adentro de la cancha, ahora siendo DT tenés que tomar decisiones en base a un grupo, no es personal. Yo puedo tener una idea, pero esa idea no tiene que dañar al grupo, tengo que tratar de mover las piezas o equilibrar las piezas justas para que todo engrane y esas son sensaciones muy raras. Uno trata siempre de manejarlas, pero por ahí no se saca todavía esa idea de jugador, las actitudes que tiene uno como jugador, son las cosas que tengo que seguir aprendiendo que hoy ya no soy más jugador y ya soy técnico, pero lo vamos manejando, aprendiendo y mejorando día a día..

Ahora son muchas más cosas las que tenés que tener en cuenta a la hora del partido…

Hay que saber llevarlo al jugador, no es una máquina es un ser humano, tenés que entender que va a tener sus días malos y días buenos; y uno tiene que tratar siempre de darle un respaldo, confianza para que el jugador el día domingo se sienta cómodo y pueda darte el 100% de cada uno, así que uno tiene que hacer varias cosas y ya no es como ser jugador que voy, entreno y el domingo tengo que hacer la parte que a mí me toca, no. O lo que me pide el técnico, no, ya como entrenador tenés que manejar un grupo, hacer que todos se lleven bien, que lo más difícil, formarlos como persona más que todo, porque ellos como jugadores ya están formados, tienen un talento y por ahí lo que hace uno es corregirlos para que ellos sean mucho mejor de lo que vinieron y que crezcan también como persona, que es lo más importante porque más allá de un buen jugador tiene que haber una buena persona detrás de un buen jugador.

Valorar el esfuerzo. “ La mayoría de los jugadores son albañiles o algunos trabajan en fábrica, es un trabajo pesado, entiendo el cansancio de trabajar ocho o nueve horas, después llegar a tu casa y cambiarte para ir a entrenar, es lo más difícil”, expresó Asís.

¿Con qué nivel te encontraste en la Liga?

Son todos los equipos más o menos parecidos, son equipos ordenados, equipos físicos, fuertes en lo físico muy ordenados. Yo sabía que si yo los preparaba para jugar a eso, para jugar el palo a pablo con equipos ordenados, nos iba a costar mucho. Entonces, sentía que tenía que prepararlos para hacer otra cosa, para desordenar un equipo ordenado tenía que desordenar el mío, desordenado en ataque y ordenado en defensa. No fueron todos los partidos iguales porque algunos se nos ha complicado porque los jugadores no son una una máquina, pero creo que nos salió bien, nos salió bien la idea, lo que planteamos, lo interpretaron de la mejor manera y es el fruto del resultado que tenemos hoy.

“Yo siempre estoy agradecido a Dios, que es el que me bendice con todo, y a mi familia, que son los que siempre me están apoyando en momentos buenos y momentos malos, porque esto no es fácil y por ahí le dedicás mucho tiempo porque los entrenamientos son todos los días y por ahí uno llega tarde y comparte poco con la familia. Así que estoy siempre agradecido a la familia”, concluyó Asís.