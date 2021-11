Lo que le queda a San Isidro y a sus rivales de cara al Súper 8

La abultada victoria conseguida este martes ante Libertad de Sunchales no solo ratificó el trabajo del equipo de Beltramo, sino que también dejó a San Isidro a un paso de alcanzar la clasificación al Súper 8.

Los Halcones Rojos llevan disputados 11 encuentros con 7 victorias y 4 derrotas; lideran la Zona D y a falta de tres partidos el objetivo parece estar cada vez más cerca.

El Súper 8

De cada grupo clasificará solo el primero al Súper 8, que se desarrollará en una única sede, a designarse por licitación en el mes de diciembre. Dentro de este torneo se sortearán los cruces con la premisa de enfrentar a los elencos de la otra conferencia, para desandar de ese modo las instancias de cuartos de final, semifinales y final, todo a partido único y en un lapso de tres días.

Así está la tabla de la Zona D

Los partidos que le quedan a cada uno

San Isidro

Viernes 19 de noviembre - 21.30 hs vs. Echagüe de Paraná (V)

Domingo 21 de noviembre - 20 hs vs. Colón de Santa Fe (V)

Jueves 25 de noviembre - 21.30 hs vs. Libertad de Sunchales (L)

Colón de Santa Fe

Viernes 19 de noviembre - 21 hs vs. Libertad (L)

Domingo 21 de noviembre - 20 hs vs. San Isidro (L)

Jueves 25 de noviembre - 21 hs vs. Echagüe (L)

Sábado 27 de noviembre - 20 hs - vs. Libertad (V)

Libertad de Sunchales

Viernes 19 de noviembre - 21 hs vs. Colón (V)

Domingo 21 de noviembre - 21 hs vs. Echagüe (V)

Jueves 25 de noviembre - 21.30 hs vs. San Isidro (V)

Sábado 27 de noviembre - 20 hs - vs. Libertad (V)

Echagüe

Viernes 19 de noviembre - 21.30 hs vs. Echagüe de Paraná (V)

Domingo 21 de noviembre - 21 hs vs. Libertad (L)

Jueves 25 de noviembre - 21 hs vs. Colón (L)