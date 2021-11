Arranca este sábado el Correcaminos 2021

Este sábado comienza la 23° edición del Correcaminos, tradicional torneo que organiza San Isidro para la categoría u17. En esta oportunidad llegarán a San Francisco equipos de Córdoba, Junín, Pehuajó, La Rioja, Villa María, Freyre y Buenos Aires.

La primera fase comenzará a las 11 de la mañana del sábado, pero la inauguración será a partir de las 19.30 en el “Severo Robledo” donde posteriormente se presentará el equipo A de San Isidro.

La fase final se disputará el lunes en calle Corrientes y los partidos se podrán seguir en vivo y en directo por el canal YouTube de San Isidro. Además, habrá un torneo de triples.

PROGRAMACIÓN

Sábado

Estadio San Isidro

11 hs Ciclista (J) vs. Barrio Parque (C )

13.30 hs Belgrano (Z) vs. Argentino Pehuajó

15 hs Ciclista (J) vs. Raver Los Cardales

16.30 hs San Isidro “A” vs. Argentino Pehuajó

18 hs Riachuelo (LR) vs. San Isidro “B”

20.30 hs San Isidro “A” vs. 9 de Julio (F)

Estadio El Ceibo

9.30 hs El Tala vs. Raver Los Cardales

11 hs El Ceibo vs. San Isidro “B”

13.30 hs Riachuelo (LR) vs. Ameghino (VM)

15 hs El Tala vs. Barrio Parque (C )

16.30 hs El Ceibo vs. Ameghino (VM)

18 hs Belgrano (Z) vs. 9 de Julio (F)

Domingo

Estadio San Isidro

9.30 hs San Isidro “A” vs. Belgrano (Z)

11 hs Barrio Parque (C) vs. Raver Los Cardales

13.30 hs Ameghino (VM) vs. San Isidro “B”

16:00 hs. – Cuartos de Final 1

17:30 hs. – Cuartos de Final 2

Estadio El Ceibo

9.30 hs El Tala vs. Ciclista (J)

11 hs El Ceibo vs. Riachuelo (LR)

13.30 hs Argentino Pehuajó vs. 9 de Julio (F)

16:00 hs. - Cuartos de Final 1

17:30 hs. - Cuartos de Final 2

Torneo de Triples por Equipo (19.30hs – Estadio San Isidro)

Lunes

Estadio de San Isidro

9:00 hs. - Semifinal 1

10:30 hs. - Semifinal 2

15:30 hs. - Tercer puesto

17:30 hs. - FINAL

Torneo de Triples

La modalidad es que el ganador del Torneo de Triples sea el mejor equipo. La estrategia de juego es fundamental.

Se va a jugar de la siguiente manera:

• Se enfrentan 2 equipos del torneo, uno por aro.

• Tres jugadores de un mismo equipo por turno de juego con dos pelotas deberán convertir la mayor cantidad de triples en un tiempo de 2 minutos.

• Los jugadores deberán lanzar y pasar la pelota para un compañero en espera o volver a buscar su propio tiro.

• Un jugador no podrá estar fijo en un punto de lanzamiento

•La posición de tiro de 3 es libre.

• El equipo ganador con mayor cantidad de puntos sigue a la siguiente ronda.

• En la siguiente instancia el equipo se modificará con otros 3 jugadores, no pudiendo ser repetidos de la instancia anterior.

• La idea que en los 2 equipos que se enfrentan en la final participen los 12 jugadores del plantel.

• El premio será un premio para los 12 jugadores.