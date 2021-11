La próxima semana comienza a disputarse la Copa de Campeones de baby fútbol, tradicional torneo para la categoría mayor donde participan todos los clubes campeones del Nacional. E l torneo llevará el nombre de "Elio Cardozo" y lo jugarán los chicos de la categoría 2009 en cancha de Estrella del Sur, club organizador de la competencia.

La primera jornada se disputará el lunes 22 de noviembre, pero continuará los días sábado 27 y domingo 28.

La programación:

Lunes 22 de Noviembre

16:00 hs Belgrano vs 2 de Abril

16:50 hs River vs Deportivo Oeste

17:40 hs Recreativo

18:10 hs Estrella del Sur vs Barrio Cabrera

19:00 hs Barrio Jardín vs Deportivo Oeste

19:50 hs Recreativo

20:20 hs River vs 2 de Abril

21:10 hs Belgrano vs Barrio Cabrera

22:00 hs Recreativo

22:30 hs Estrella del Sur vs Deportivo Oeste

Sábado 27 de Noviembre

16:00 hs 2 de Abril vs Deportivo Oeste

16:50 hs Barrio Jardín vs Barrio Cabrera

17:40 hs Recreativo

18:10 hs River vs Belgrano

19:00 hs Barrio Jardín vs 2 de Abril

19:50 hs Recreativo

20:20 hs Barrio Cabera vs River

21:10 hs Estrella Del Sur vs Belgrano

22:00 hs Recreativo

22:30 hs Barrio Cabrera vs 2 de Abril

23:30 hs Estrella del Sur vs Barrio Jardín

Domingo 28 de Noviembre

16:00 hs Recreativo

16:30 hs Deportivo Oeste vs Belgrano

17:20 hs Estrella del Sur vs 2 de Abril

18:10 hs Recreativo

18:40 hs River vs Barrio Jardín

19:30 hs Deportivo Oeste vs Barrio Cabrera

20:20 hs Recreativo

20:50 hs Belgrano vs Barrio Jardín

21:40 hs Estrella Del Sur vs River