San Isidro se floreó ante Libertad y se acerca al Súper 8

San Isidro tuvo una noche soñada y aplastó a Libertad de Sunchales por 111 a 84 en el marco de un nuevo juego del Grupo D de la Conferencia Norte. El "Rojo" se floreó y se quedó con un triunfo importante de cara a la clasificación al Súper 8.

Los Halcones arrasaron desde el inicio, el equipo fue un relojito y logró marcar una distancia de 25 puntos en la primera parte con un promedio de más de 30 puntos por cuarto, pese a un intento de remontada de los santafesinos.

El equipo rotó, pero la intensidad se mantuvo y los goles siguieron llegando. Para la mitad del tercer cuarto con más del 60% de efectividad en los tiros, el partido quedó liquidado. El último cuarto estuvo de más. Se impuso Libertad, solo para acortar la irremontable ventaja.

Con esta victoria, el "Rojo" sigue encabezando la Zona D de la Conferencia Norte con siete victorias y cuatro derrotas, por encima de Colón (5G-5P), de Libertad (4G-5P) y de Echagüe (11P).

Lo que le queda a Los Halcones

Viernes 19 de noviembre - 21.30 hs vs. Echagüe de Paraná (V)

Domingo 21 de noviembre - 20 hs vs. Colón de Santa Fe (V)

Jueves 25 de noviembre - 21.30 hs vs. Libertad de Sunchales (L)

Síntesis

Cuartos: 32-16 / 35-26 / 24-16 / 20-23

San Isidro 111: Santiago Bruno 2, Santiago Assum 13, Milton Vittar 17, José Montero 10, Juan Cruz Oberto 6, Emilio Stucky 7, Jerónimo Suñé 15, Gonzalo Romero 16, Ignacio Cuesta 4, Federico Zezular 15, Valentino Salomone 5, Jeremías Diotto 1. DT: Daniel Beltramo.

Libertad 84: Bernardo Barrera Farachio 2, Manuel Alonso 13, Estefano Simondi 18, Julian Eydallin 2, Nicolás Giménez 9, Nicolas Quiroga 12, Mateo Pérez 2, Franco Lombardi 7, Enzo Rupcic 15, Augusto Barbieri 4, Juan Pablo Wall. DT: Sebastián Porta.

Estadio: Severo Robledo

Comparativa