La Liga Regional de Fútbol de San Francisco dio a conocer el fixture del Torneo Apertura de la Zona Centro, grupo que integrarán los equipos de nuestra ciudad. La competencia comenzará el domingo 19 de marzo donde Antártida jugará de local, mientras que Proyecto Crecer y La Milka lo harán de visitante.

En tanto, Sportivo Belgrano tendrá fecha libre en la primera jornada y debutará en la segunda en condición de visitante ante La Milka.

El Apertura se jugará bajo el formato de todos contra todos a dos ruedas, clasificando los mejores cuatro a las semifinales que se disputarán a partido único en cancha de los mejores ubicados en la tabla. La final también será en cancha del mejor ubicado en la tabla.

Por otro lado, el Clausura se disputará a una sola rueda con nuevo fixture. La definición será la misma que en el Apertura con disputa de semifinales y final.

Clasificarán cuatro equipos al Torneo Campeonato.

El fixture del Apertura

1ª fecha

Cult. La Francia vs. La Milka

SS Devoto vs. Colonia Marina FC

Antártida Arg. vs. 8 de Diciembre (Va. Concepción del Tío)

El Trébol (El Tío) vs. Proyecto Crecer

Libre: Sp. Belgrano

2ª fecha

Proyecto Crecer vs. Antártida Arg.

8 de Diciembre vs. SS Devoto

Marina FC vs. Cult. La Francia

La Milka vs. Sp. Belgrano

Libre: El Trébol

3ª fecha

Sp. Belgrano vs. Marina FC

Cult. La Francia vs. 8 de Diciembre

SS Devoto vs. Proyecto Crecer

Antártida Arg. vs. El Trébol

Libre: La Milka

4ª fecha

El Trébol vs. SS Devoto

Proyecto Crecer vs. Cult. La Francia

8 de Diciembre vs. Sp. Belgrano

Marina FC vs. La Milka

Libre: Antártida Arg.

5ª fecha

La Milka vs. 8 de Diciembre

Sp. Belgrano vs. Proyecto Crecer

Cult. La Francia vs. El Trébol

SS Devoto vs. Antártida Arg.

Libre: Marina FC

6ª fecha

Antártida Arg. vs Cult. La Francia

El Trébol vs. Sp. Belgrano

Proyecto Crecer vs. La Milka

8 de Diciembre vs. Marina FC

Libre: SS Devoto

7ª fecha

Marina FC vs. Proyecto Crecer

La Milka vs. El Trébol

Sp. Belgrano vs. Antártida Arg.

Cult. La Francia vs. SS Devoto

Libre: 8 de Diciembre

8ª fecha

SS Devoto vs. Sp. Belgrano

Antártida Arg. vs La Milka

El Trébol vs. Marina FC

Proyecto Crecer vs. 8 de Diciembre

Libre: Cult. La Francia

9ª fecha

8 de Diciembre vs. El Trébol

Marina FC vs. Antártida Arg.

La Milka vs. SS Devoto

Sp. Belgrano vs. Cult. La Francia

Libre: Proyecto Crecer