La Liga de Baby Fútbol convocó este lunes por la mañana a una conferencia de prensa para explicar las nuevas medidas adoptadas sobre la doble afiliación y el costo de las transferencias de jugadores entre clubes.

Este tema generó disconformidad en algunos padres que convocaron a una manifestación pacífica este lunes desde las 21 horas, frente a la sede de la Liga.

El presidente de la institución Omar González comentó que “en ningún momento sacamos la doble afiliación, porque en ningún momento les hemos dicho a los presidentes que vayan a los clubes y les digan a los padres que tienen que sacar la ficha de sus chicos cualquier Liga fuera del Baby Fútbol, pueden hacerlo tranquilamente, pueden practicar, pueden hacer vida social, puede jugar campeonatos extraordinarios y no oficializados, lo que no pueden hacer es firmar planilla oficial. Los dirigentes tienen que haberle dicho a los padres que tienen que optar si juegan en nuestra Liga de Baby o en Liga Regional de San Francsico, Liga Rafaelina o Liga de Villa María. Tienen que optar dónde van a jugar, pero la doble afiliación nunca se las sacamos” .

“Queremos aclararlo, sabemos que esta noche va a haber una manifestación pacífica, lo pueden hacer, están en todo su derecho, pero lo que les digo es que nosotros tenemos que preservar la actividad y todas las medidas que se han tomado es para preservar la actividad... no podemos como dirigentes perder el objetivo de contención, formación y competición; no podemos poner bajo ningún punto de vista en chicos de 4 a 12 años primero la competición, debemos formar al chico, pero lamentablemente parece que no quieren formar y solo quieren competir y con eso dejamos chicos sin jugar y sin oportunidades", explicó González.

“No vamos a generalizar la protesta proque no es generalizada y es de algunos pafres que son la minoría”, dijo González.

Los clubes fueron los que aprobaron los cambios

González también comentó que estas nuevas reglamentaciones fueron aprobadas por 17 clubes que componen la Liga. Sólo una institución votó de manera negativa y otra faltó a la reunión.

“Fue una decisión que creímos conveniente, solo una intitución que fue la de Freyre que faltó, hubo una sola objeción -para que vean que esto no estuvo armado- y fue un club cuya presidenta está en nuestra Comisión con nosotros, esto quiere que acá hay libre pensamiento. Los otros 17 clubes no dijeron no estar de acuerdo, entonces se aprobó esa medida que vamos a llevar a cabo”, indicó González.

Las tranferencias tienen un ‘tope’ de 7 pelotas, pero no son obligatorias

Por otro lado, el presidente de la Liga aclaró que en ningún momento anunciaron que las transferencias tienen que ser sí o sí por 7 pelotas, si no que ese es sólo un tope y que los clubes puden hacerlas de manera gratuita si así lo consideran conveniente.

“Hay clubes que les sobra dinero, tenemos pruebas de lo que decimos y están ofreciendo botines, pagarles la cuota, darles dinero a los chicos que vienen de afuera y ‘viáticos’ porque estamos detectando que tenemos un cupo de 12 fichas por categoría, pero hay clubes que quieren fichar dos o tres chicos más y tienen 11 chicos fichados ¿Dónde van a meter esos dos o tres chicos que les sobra? quiere decir que esos chicos van a tener que dejar el club. Los papás que se golpean el pecho y que dicen que no dejamos crecer a los chicos, así como ellos quieren jugar en todos lados se olvidan que hay niños que ni siquiera juegan el Baby ¿Qué niño es feliz así? ¿El que juega en todos lados o aquel que el sábado juega apenas 5 minutos? También está la opción que el técnico no lo ponga y ese niño sí se va a su casa llorando porque entrenó toda la semana y no pudo jugar, no tuvo la oportunidad, cuando otros juegan en todos lados, juegan todo el partido el sábado y encima van a otro lado a seguir jugando. No tenemos que perder de vista esto, no tenemos que poner la competición por delante más allá de que todos los clubes quieren ganar, pero no a cualquier costo”, advirtió.

En ese sentido, González explicó que “por todo esto, propusimos que los pases sean por 7 pelotas para las categorías primera, segunda y tercera, para Cebollitas y no puntables 4 pelotas y para las más chiquitas 2 pelotas. De los 18 clubes, hubo tres clubes no solo que nos apoyaron si no que quisieron que se pongan 10 pelotas de tope, lo cual no se puso porque eran solo tres clubes”.