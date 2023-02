Tras los incidentes acontecidos este sábado en la Liga Amateur de San Francisco, en los que otra vez un árbitro fue brutalmente agredido, La Florida pidió disculpas.

Lo hizo mediante un breve comunicado en el que escribió: “Desde la dirigencia del Club Atlético La Florida repudiamos los hechos sucedidos en el estadio Juan Pablo Francia. Nos solidarizamos con el Club Sportivo Belgrano y pedimos nuestras más sinceras disculpas”. No obstante, el mensaje no menciona la agresión hacia el árbitro Pablo Albarracín que, vale recordar, sufrió una fractura de tabique nasal.

Cabe recordar que los incidentes se dieron en el marco de uno de los partidos de semifinales que se disputó en la cancha del Club Sportivo Belgrano de San Francisco. En el mismo, El Faisán de Devoto superó por penales a La Florida de San Francisco.

De acuerdo a lo indicado por fuentes policiales, Albarracín, quien además es el presidente de la Asociación de Árbitros que dirige la Liga, fue agredido por al menos un jugador de La Florida. También fueron agredidos familiares de jugadores de El Faisán que se encontraban en la tribuna y que habrían sido abordados por algunos hinchas de otro equipo.

El fin de semana, la propia Liga repudió lo ocurrido con un comunicado: “La Liga Amateur de Fútbol repudia los hechos acontecidos esta tarde en el estadio Juan Pablo Francia, donde un par de inadaptados empañaron la fiesta del futbol sabatino, apoya en la decisión tomada por la Comisión Directiva del club Sportivo Belgrano y se pone a su entera disposición si hubiese alguna rotura del estadio. También se solidariza con la terna arbitral tras el artero ataque sufrido, estudiará el caso en profundidad y pondrá sanciones ejemplares. También pide las disculpas del caso a todo el público en general que fue a disfrutar de las semifinales y se vio empañado por los vándalos”.

Además, la Asociación Regional de Árbitros Colegiados emitió un mensaje de solidaridad para su par de la Asociación de Árbitros de San Francisco. “Nos solidarizamos y repudiamos la agresión sufrida por un colega en la Liga Amateur de la ciudad de San Francisco. Exigimos la rápida intervención de dicha Liga y de las autoridades. Le decimos No a la Violencia. Estos hechos no deben ser la noticia destacada de la fiesta del fútbol, ya que no es la imagen que se pregona, además para nuestra profesión es una publicidad que hace que menos personas quieren acercarse a esta hermosa profesión y por un par de violentos manchan este hermoso deporte”, escribieron.