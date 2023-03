La Liga Rafaelina de Fútbol realizó este martes el sorteo de los fixtures de las zonas Sur y Norte de la Primera B. El torneo Apertura comenzará el domingo 26 de marzo donde Defensores debuta en condición de local, mientras que La Hidráulica viaja a Villa San José.

En tanto, La Trucha -que hará de local en cancha de Defensores- sale a escena recién en la segunda fecha en Estación Clucellas.

Así se juega la 1ª fecha

Zenón Pereyra FBC vs. Sp. Libertad (Estación Clucellas)

Juv. Unida (Villa San José) vs. La Hidráulica

San Martín (Angélica) vs. B. Bochazo (San Vicente)

Sp. Santa Clara vs. Atl. Esmeralda

Def. de Frontera vs. Talleres (María Juana)

Libre: La Trucha FC

Fixture completo (click acá)

Josefina debuta en Rafaela

Por otro lado, la Primera A también tiene fixture definido donde Deportivo Josefina integrará la Zona A de la máxima categoría. El equipo que conduce Ezequiel Sicardi viene de consagrarse campeón de la Zona Sur y campeón Absoluto de la Primera B.

El torneo comenzará el domingo 19 de marzo donde el Rojo será visitante de Argentino Quilmes.