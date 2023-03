La Liga de Baby Fútbol continúa envuelta en la polémica por las nuevas reglamentaciones establecidas para esta nueva temporada.

Tras las explicaciones brindadas por el presidente Omar González en conferencia de prensa y la manifestación de padres realizada el lunes por la noche, este miércoles el club Deportivo Norte hizo pública una carta firmada por el presidente Marcelo Espina y dirigida al presidente donde expresan su disconformidad y llaman a la reflexión para que se revean las medidas.

La carta completa

Sr. Omar González

Presidente Liga de Baby Fútbol San Francisco

De nuestra consideración:

En mi nombre personal, en nombre de la institución que represento y el de padres y madres de jugadores llego a ustedes, y por este medio, para rechazar enérgicamente la decisión arbitraria tomada por vuestra Comisión Directiva y solicito de manera urgente dar marcha atrás en estas decisiones que lo único que hacen es atentar contra la libertad y el derecho de nuestros niños de jugar y divertirse en el o los clubes que crean convenientes.

Específicamente me refiero a la prohibición de la firma de planillas en 2 (dos) ligas de fútbol (permiten doble afiliación pero no doble competencia deportiva) y el aumento económico por los pases de jugadores de un club a otro.

Por un lado, rechazamos la validez de estas medidas ya que fueron impuestas arbitrariamente sin ser votadas en Asamblea, totalmente ilegítimas. Además, no fueron informadas debidamente como tampoco se notificó los alcances de las mismas, el modo de implementación, las formas y los plazos.

Y por otro lado, rechazamos los aumentos extraordinarios en el caso de pases de jugadores por considerarlos fuera de lugar en cuanto a costos, prohibitivos e ilegales.

¿Por qué solicitamos el mantenimiento de la doble afiliación de los niños?

En primer lugar, no podemos permitirnos como padres poner a un niño en la disyuntiva de tener que elegir a esta altura de sus vidas si juegan competitivamente en un club dejando de lado el otro.

Muchos de nuestros hijos (más de 25) hoy compiten en la liga de baby y en los Clubes Sportivo Belgrano (en su gran mayoría) y unos pocos en Proyecto Crecer.

Niños que eligieron jugar y divertirse intentando lograr mayores aprendizajes en estos clubes que cuentan con la infraestructura, los elementos y el material humano y profesional que hoy no podemos darles en nuestra humilde institución.

Esos niños (en su gran mayoría becados en el Club Sportivo Belgrano) hoy reciben formación y acompañamiento no solo deportivo y físico, sino también acompañamiento en lo alimentario y en lo psicológico. Niños que iniciaron su camino en el baby fútbol y en los últimos años se incorporaron a la institución verde, logrando mejoras en todo aspecto pero, fundamentalmente, conociendo otros chicos, de otras realidades, con los cuales comparten no solo la práctica de un deporte sino también una amistad que injustamente están a punto de quebrar con estas decisiones equivocadas.

Estos niños ya juegan en Sportivo Belgrano y aportan su fútbol y sus ganas a la liga regional.

Y por otro lado, tenemos unos pocos que llegaron desde Sportivo Belgrano a nuestro club y ya son parte de la gran familia de Norte y el barrio San Cayetano. Y llegaron porque, hace 2 años, no llegábamos a completar el plantel y debíamos hacerlo con niños de categorías menores.

Como usted sabe, con estas medidas obligamos a los niños a optar por competir en uno u otro club. La pregunta es ¿Por qué? A quién perjudica que un niño de Norte represente a Sportivo Belgrano o a Crecer, o Antártida o La Milka?

Acaso no buscamos todos la felicidad de nuestros niños? Acaso no es bueno nutrir desde el Baby a estas instituciones que nos representan en la región y en el país?

Y acaso no es bueno también que algunos jugadores lleguen al baby para mejorarlo,aportarle calidad y nutrirlo de otros chicos?.

Usted me dirá (y lo ha dicho públicamente) que buscan la contención de muchos chicos que por no ser “tan buenos” son sacados del baby porque llegan otros “mejores”.

Sr. Presidente: eso es una TOTAL MENTIRA con la que están intentando engañar a la opinión pública. FALTAN CHICOS EN EL BABY FÚTBOL. Y FALTAN CHICOS EN MUCHOS CLUBES DE LA LIGA REGIONAL. Y si alguna vez han echado a chicos por no ser ”tan buenos” en el Baby ha sido bajo exclusiva responsabilidad de entrenadores y directivos de algunos clubes. No le echemos la culpa a los chicos que llegan desde otras ligas. Son muy pocos. Y ni hablar de los chicos que corren de los clubes por no poder pagar su cuota.

Y si no explíquenos por qué si hay chicos de sobra la mayoría de las categorías incluyen en sus partidos a chicos de una categoría menor. Por qué señor Presidente? No será que a veces dejan afuera a algún niño “no tan bueno” porque el de categoría menor es “mejor?.

Digamos las cosas como son. Lo de la doble afiliación es una medida que no beneficia anadie. Y perjudica a muchos.

A nosotros especialmente por la gran cantidad de niños que juegan en 2 clubes. A los clubes de la región porque les impide contar con niños del Baby que también juegan allí. Y amuchos clubes de nuestro Baby porque también tienen niños jugando en otras ligas.

Sabe qué señor Presidente? Estamos a 10 días del comienzo del campeonato y nadie sabe qué significan estas medidas y qué alcances tienen (por cierto medidas inaplicables e incontrolables). Pero hay algo peor aún además de lo expuesto: si la mayoría de nuestros niños eligen seguir en la liga regional NO TENDREMOS JUGADORES PARA PRESENTAR EN 2 CATEGORÍAS. Usted cree lógico que por esta medida no podamos participar en el campeonato?. Por favor Sr. Presidente, miembros de la Comisión Directiva y colegas deotros clubes, con una mano en el corazón: Qué estamos buscando? Sacar a nuestra institución de esta liga? Porque nos están llevando a bajar los brazos, porque ustedes saben y muy bien lo que significa el Club Norte para Barrio San Cayetano.

Tanto molesta que un club humilde y goleado eternamente por los rivales ahora sea protagonista de la liga de Baby Fútbol? Tanto jode que un chico de San Cayetano jueguen Norte y en la Liga Regional orgullosamente representando al club más importante y representativo de la ciudad como es Sportivo Belgrano?

Por favor señores. Es hora de pensar en los chicos y en el bien del fútbol. Y no usar falacesargumentos que solo buscan confundir a la gente.

Finalmente sobre este tema recordarles que en votaciones anteriores (Sí, votaciones) se resolvió la validez de la doble afiliación. Y un club de la ciudad, puntualmente General Savio, argumentando su autonomía institucional, resolvió no permitir en su club esta normativa dela liga de Baby. Cosa que nos parece perfecto si así lo creen.

Ahora la situación es al revés.

Por eso solicitamos desde el Club Deportivo Norte se respete la autonomía de nuestra institución de permitir que nuestros niños jueguen en 2 ligas distintas. Y obviamente extensivo a los otros clubes de Baby. Fundamentalmente porque creemos, y lo repetimos, esta medida NO BENEFICIA A NADIE Y PERJUDICA A MUCHOS.

Con respecto a los costos de pases de jugadores de un club a otro…

Nuestros niños están ligados a nuestra institución a través de un fichaje en la liga de Baby Fútbol. Nuestros niños no están ligados por ningún contrato ni reciben remuneración alguna por su actividad (todo lo contrario). Por ende hablar de dinero es una REAL BARBARIDAD.

En su momento se puso un costo “simbólico” usando como argumento el resarcimiento hacia el club que “formó” a ese niño.

Por eso consideramos INOPORTUNA esta normativa que lleva a pagar casi $100.000 (100 MIL!!!!!) para que un chiquito de 9, 10 u 11 años se vaya a jugar voluntariamente al club que quiera.Ustedes lo dicen en todos lados: hay clubes que pagan a jugadores!!! Ofrecen plata, pagan viáticos, dan botines!!! Lo saben? Los conocen? Por qué no toman cartas en el asunto y sancionan?

Saben qué? En Norte estamos muy tranquilos. Los chicos que están en Norte y los que quieren venir a Norte vienen a hacer amigos, a jugar al fútbol, a divertirse. No ofrecemosnada porque no queremos ni tenemos. Y eso Sr. Presidente nos llega de orgullo.

Por favor. Mantengamos el precio simbólico. Castiguemos a los que hacen mal las cosas, a los que “compran” jugadores.

Trabajemos para que en un futuro no muy lejano cada chico juegue donde quiera, con los amigos que quiera y si quiere irse a otro club tenga la posibilidad de hacerlo SIN PONER UN SOLO PESO.

Fuimos un club estigmatizado y discriminado.

Los años de trabajo, y la colaboración de tantos, nos están levantando. En el barrio, con loschicos, y en lo deportivo.

Por favor: ayúdennos a seguir por este camino.

Den marcha atrás con estas medidas. Busquemos entre todos otra salida para los problemas del Baby.

NUESTROS CHICOS SOLO QUIEREN JUGAR A LA PELOTA, DIVERTIRSE Y HACER AMIGOS.EN UN CLUB, EN VARIOS O EN LA PLAZA.POR FAVOR, AYUDÉMOSLOS A SER FELICES.

Marcelo Espina

PRESIDENTE