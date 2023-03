La Hidráulica de Frontera hace su estreno este domingo en la Zona Sur de Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol. Será en condición de visitante ante Juventud Unida de Villa San José.

El equipo que ahora conduce Héctor Vallejo intentará comenzar el torneo con el pie derecho fuera de casa, desde las 19 horas en reserva y 20.30 en primera división.

En la Primera A, Deportivo Josefina debutará como local ante Deportivo Tacural en el marco de la 2° fecha de la Zona A. Será en horas de la mañana de este domingo, desde las 9 en reserva y 10.30 en primera división. El Rojo viene de empatar en la primera fecha con Argentino Quilmes.

Por otro lado, Defensores de Frontera iba a disputar su encuentro con Talleres de María Juana este sábado, sin embargo fue postergado para el próximo martes. Será desde las 20.30 horas en reserva y 22 horas en primera división en el estadio de barrio Villani de Frontera.

1° fecha - Zona Sur de Primera B

Domingo | San Martín vs. Bochofilo Bochazo (15 hs. Reserva - 16.30 hs. Primera)

Domingo | Zenón Pereyra FC vs. Sp. Libertad (15 hs. Reserva) 16.30 hs. Primera)

Domingo | Sp. Santa Clara vs. Atl. Esmeralda (15 hs. Reserva - 16.30 hs. Primera)

Domingo | Juv. Unida (Va. San José) vs. La Hidráulica (19 hs. Reserva - 20.30 hs Primera)

Martes | Def. de Frontera vs Talleres de María Juana (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera)

Libre: La Trucha FC