Este fin de semana comenzaron los torneos de Liga Regional de Fútbol para la Zona Centro donde los equipos sanfrancisqueños disputaron sus primeros partidos de la temporada tanto en divisiones menores como en mayores.

En el estadio “Darío N. Jular”, Antártida Argentina empató 1 a 1 con 8 de Diciembre de Villa Concepción del Tío. Juan Aymar anotó el único gol del equipo de nuestra ciudad.

En tanto, La Milka no pudo en el debut y cayó por 1 a 0 ante Cultural La Francia en condición de visitante; mientras que Proyecto Crecer ganó por 2 a 0 en condición de local.

1ª fecha – Domingo

Antártida Arg. 1-1 8 de Diciembre (Va. Concepción del Tío)

Reserva: 1-1

Cult. La Francia 1-0 La Milka

Reserva: 2-2

SS Devoto 2-1 Colonia Marina FC

Reserva: 1-1

El Trébol (El Tío) 0-2 Proyecto Crecer

Reserva: 2-2

Libre: Sportivo Belgrano

2ª fecha

Proyecto Crecer vs. Antártida Arg.

8 de Diciembre vs. SS Devoto

Marina FC vs. Cult. La Francia

La Milka vs. Sp. Belgrano

Libre: El Trébol