Este fin de semana debutan los equipos sanfrancisqueños en el torneo de Liga Regional de Fútbol con la disputa de la primera jornada de la Zona Centro tanto en divisiones mayores como en divisiones menores.

Este sábado jugarán los más chicos desde las 17.30 horas. Antártida Argentina será local de Sportivo Belgrano, mientras que Proyecto Crecer -que presenta dos equipos- será protagonista del duelo entre sus equipos “A” y “B”. En tanto, La Milka tendrá fecha libre.

El domingo debutan las divisiones mayores. Los partidos de reserva comenzarán a partir de las 17.30 horas, mientras que la primera jugará desde las 19.30 horas.

1ª fecha – Domingo

19.30 hs Antártida Arg. vs 8 de Diciembre (Va. Concepción del Tío)

19.30 hs Cult. La Francia vs. La Milka

19.30 hs SS Devoto vs. Colonia Marina FC

19.30 hs El Trébol (El Tío) vs. Proyecto Crecer

Libre: Sp. Belgrano