Este sábado el bloque femenino de hockey sobre césped del San Francisco Rugby Club debuta en condición de local en el marco de la 2ª fecha de la Región Rafaela de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey.

Las "Charitas" recibirán la visita de CRAR de Rafaela. La actividad comenzará a las 9 de la mañana con el partido de Sub 12, a las 10.30 horas jugará la Sub 14 y a las 11.45 lo hará Sub 16. En tanto, la categoría Intermedia jugará desde las 14.30 y la primera división lo hará desde las 16.

Cabe señalar que la primera división viene de ganar en la primera jornada por 2 a 1 ante Sportivo Norte de Rafaela.