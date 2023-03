Este viernes arranca el Torneo Apertura del Asociativo de Básquet donde El Tala se prepara con el objetivo de ser nuevamente protagonista con todas sus divisiones. En ese marco, el entrenador -y coordinador- Gustavo Ciriacci palpitó el inicio de la nueva temporada que será este viernes en el "Luis Ferreyra".

El DT, que regresó al club después de su paso como asistente de Ramiro Ortíz, contó que afrontaron una pretemporada larga que comenzó a mediados de enero con todas las divisiones. “Tengo una primera joven, un equipo completo con un promedio de edad de 22-23 años. Es un equipo atlético y ya estamos en condiciones de afrontar la primera parte del año, hemos laburado bien… Es un equipo dinámico, me gusta jugar de esa forma, el objetivo es quedar entre los primeros del Asociativo y clasificar para descansar para los playoffs”, indicó.

“Veo muy bien a la institución, está creciendo, hay muchos proyectos de infraestructura; estamos cerrando la cancha 2 y creemos que para el invierno ya va a estar, en el patio hay un proyecto para poner más aros, así que la institución está creciendo y con eso estamos muy contentos porque ayuda al desarrollo de los chicos”, dijo el entrenador.

Provinciales. “Hemos tenido reunión con los padres y se decidió que vamos a participar desde u13 a u19 y el proyecto del club también es participar otro año más en el Pre Federal de primera”, explicó.

Damiano y Bruscagin, las nuevas caras

Con respecto al armado del plantel superior, Ciriacci comentó que cuando llegó al club “ya había una base que había participado el año pasado, que actualmente continúan como Capilla, Vivas, Heredia, Dargoltz, Falasconi, Cavallo, Quirelli y Stessen”.

“Hemos incorporado dos bases nuevos que son juveniles, un u18 Tomás Bruscagin -que viene de Buenos Aires- y un chico u21 que es Gonzalo Damiano oriundo de La Puerta. Era un puesto que nos hacía falta, son chicos jóvenes que vienen a sumarse al equipo, ya se han adaptado, así que estamos bien con eso”, indicó el DT.

Por otro lado, Ciriacci remarcó lo atractivo y competitivo que será esta nueva temporada. “El nivel de este año en San Francisco es muy bueno en primera, vamos a jugar contra El Ceibo que viene jugando hace varios años con el mismo entrenador, la misma base de jugadores, vienen con un rodaje interesante y no dejaron de competir, Almafuerte con su incorporación al Federal también tiene un plantel muy bueno, San Isidro siempre tiene buen nivel, a Devoto ya lo hemos enfrentado y tiene buena base; y Arroyito viene ahora, pero sé que han incorporado jugadores, así que el nivel promete ser muy bueno”, afirmó.

Con el objetivo puesto en la Copa de Oro

La competencia para los más chicos comenzará el día sábado 18 desde las 14.30 horas. En ese sentido, El Tala tiene buenos grupos, destacándose la categoría u13. “Es una muy buena camada que tienen a Lorenzo (Cavallo) y Guido (Falasconi) como entrenadores, vienen trabajando con los mismos profes desde que son pre mini y mini, así que da gusto verla. En u15 hay un buen laburo, en u17 y u19 hay muy buena cantidad de jugadores que es lo importante y los objetivos en esas categorías es jugar las Copas de Oro”, explicó.

“No hemos salido a buscar jugadores en los colegios, en marzo arrancaron mosquitos con 25 chicos, en premini hay 20, hay 18 en mini, así que estoy muy contento con eso porque todavía no hemos salido a buscar chicos, ahora incorporamos a una persona para que en redes sociales nos de esa publicidad que necesitamos. Sin todo eso, que suma mucho, la cantidad de chicos es muy buena”, dijo el entrenador.

Con respecto a su regreso al club, Ciriacci contó que no dudó en volver a San Francisco y a un club donde se sintió muy cómodo en su trabajo. “Cuando salió la oportunidad no hubo mucho que hablar, cuando estuve acá la pasé muy bien, ahora de nuevo me han recibido excelente. Muy contento como estoy y muy contento como está el club, pasó tiempo y ver que ha crecido en su infraestructura me pone muy comento porque me siento parte de El Tala”

“Este viernes debutamos a las 21.30 con Cultural Arroyito así que invitamos a toda la familia de El Tala para que nos venga a apoyar en este año”, concluyó Ciriacci.