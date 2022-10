Este domingo se disputó la 8° fecha del Torneo Reválida (penúltima) en la Zona Sur de la Primera B de Liga Rafaelina, donde Zenón Pereyra ganó un partido clave en su casa. Sin embargo, también ganó Deportivo Josefina y la definición del campeonato se traslada a la última fecha.

El Rojinegro se impuso por 3 a 1 ante Juventud Unida de Villa San José con dos goles de Juan Asencio y uno de Blas Boscatto; mientras que Eberhardt descontó para el auriazul. En tanto, Josefina venció por 2 a 1 a San Martín de Angélica con goles de Emiliano Massera y Elías Romero; mientras que Rinaudo había anotado el empate transitorio para el visitante.

De esta manera, el campeonato quedó al rojo vivo y se definirá en la última fecha. Zenón tiene ventaja de un punto y visitará a Defensores de Frontera, mientras que Deportivo Josefina visitará a Juventud Unida de Villa San José.

La "H" ganó y el Defe perdió

Por otro lado, en horas de la mañana, la "H" lo dio vuelta y se impuso por 2 a 1 ante Sportivo Santa Clara en Frontera. Lo comenzó perdiendo con un gol tempranero de Octavio Cardozo a los 7', sin embargo a los 32' lo empató Gabriel Sosa, el gol del triunfo llegó a los 37' del segundo tiempo con remate desde el punto del penal de Julián Ibarra.

Por otro lado, Defensores cayó por 4 a 2 en su visita a Sportivo Libertad de Estación Clucellas. Franco Pacheco y David Juárez adelantaron al elenco de Frontera, pero el local lo dio vuelta con dos goles de Alessandro Junco (un de penal), Sergio Ortigoza y Joel Fusta (también de penal).

Semifinales por el ascenso. Sportivo Santa Clara y La Hidráulica ya tienen un lugar asegurado, las otras dos plazas saldrán del campeón del Torneo Reválida y del mejor ubicado en tabla general.

8° fecha

Dep. Susana 1-3 Atl. Esmeralda

Dep. Josefina 2-1 San Martín

La Hidráulica 2-1 Sp. Santa Clara

Zenón Pereyra 3-1 Juv. Unida

Sp. Libertad 4-2 Def. de Frontera

Tabla

1. Zenón Pereyra 17 pts.

2. Dep. Josefina 15 pts.

3. Juv. Unida 13 pts.

4. Sp. Santa Clara 11 pts.

5. Atl. Esmeralda 10 pts.

6. La Hidráulica 10 pts.

7. Sp. Libertad 10 pts.

8. Def. de Frontera 8 pts.

9. San Martín 7 pts.

10. Dep. Susana 7 pts.

9° fecha (última)

Def. de Frontera vs. Zenón Pereyra FBC

Juv. Unida vs. Deportivo Josefina

San Martín vs. Dep. Susana

Atl. Esmeralda vs. La Hidráulica

Sp. Santa Clara vs. Sp. Libertad