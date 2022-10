Proyecto Crecer y Sportivo Belgrano ya conocen a sus rivales para los octavos de final del Torneo Campeonato, en las divisiones inferiores de la Liga Regional de Fútbol.

El "proye", campeón absoluto de la Zona Centro, enfrentará en condición de local a Tiro Federal de Morteros. Mientras que Sportivo Belgrano recibirá a la Asociación Deportiva El Arañado.

Los cruces se jugará a un único partido para cada categoría. Clasificará a la siguiente instancia el club que más puntos sume en las cinco divisiones. En caso de empate en cualquiera de las categorías habrá penales.

Octavos de final

Proyecto Crecer vs. Tiro Federal

Cultural La Para vs. Alianza Carrilobo

Cultural Arroyito vs. SS Devoto

San Jorge (Brk) vs. Independiente (Balnearia)

Almafuerte vs. Huracán

Sportivo Belgrano (San Fco) vs. AD El Arañado

Atl. Santa Rosa vs. Rivadavia (Río Primero)

Sp. Belgrano (La Para) vs. 9 de Julio (Morteros)