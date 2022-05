El próximo domingo 22 de mayo, la Liga Juvenil de Fútbol se disputa la 4ª fecha del torneo "Diego Viglianco", fecha que había sido suspendida el pasado fin de semana. La jornada tendrá actividad en las canchas de Juventud Unida, Iturraspe y Antártida Argentina.

La programación de la jornada:

- Cancha de Iturraspe

9 hs Def de Iturraspe vs Estrella Verde (sub 14)

10:15 hs Def. de Frontera vs Antártida Azul (sub 14)

11:30 hs Juventud Blanco vs Def de Iturraspe (sub16)

- Cancha de Juventud Unida

9:30 hs Juventud Unida vs Antártida Pinguino (sub14)

10:45 hs Juventud Verde vs La Milka (sub16)

- Cancha de Antártida Argentina

9:30 hs Def de Sportivo vs Antártida Blanco (sub 14)

10:45 hs Estrella Verde vs Antártida Argentina (sub16)

Libre: La Milka (sub14)