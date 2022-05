La Liga Amateur de Fútbol dio a conocer cómo se jugará la 7ª fecha de la primera fase que tendrá actividad el próximo sábado en las canchas de Iturraspe, La Florida, La Milka y Ferroviarios.

Programación:

- Cancha de Defensores de Iturraspe

14 hs Barrio 9 de Septiembre vs La Trucha FC

15:45 hs Presidente Roca vs Defensores de Iturraspe

- Cancha de La Florida

14 hs Colonia Marina FC vs La Florida

15:45 vs Barrio 20 de Junio vs Tiro y Gimnasia

- Cancha de La Milka

14 hs Estudiantes Universitarios vs 1° de Mayo

15:45 hs Quebrachense vs La Milka

- Cancha de Ferroviarios

14:00 hs Filial Tallers vs Deportivo Colón

15:45 hs El Faisán vs Estudiantes Sport

Libres: Juventud Unida - Barrio Parque

Así están las tablas

Zona A

1. La Trucha FC 13 pts.

2. La Milka 13 pts.

3. Barrio 9 de Septiembre 9 pts.

4. Juv. Unida 8 pts.

5. Filial Talleres 7 pts.

6. Estudiantes Universitarios 6 pts.

7. Club Dep. Colón 5 pts.

8. Quebrachense 4 pts.

9. 1º de Mayo 3 pts.

Zona B

1. Barrio Parque 12 pts.

2. La Florida 11 pts.

3. Barrio 20 de Junio 11 pts.

4. Def. de Iturraspe 9 pts.

5. El Faisán (Devoto) 6 pts.

6. Estudiantes Sport Club 6 pts.

7. Pte. Roca 5 pts.

8. Tiro y Gimnasia 2 pts.

9. Colonia Marina 1 pts.