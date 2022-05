Este sábado se disputó la 6ª fecha del torneo de Liga Amateur de Fútbol de San Francisco que tuvo actividad en las canchas de Defensores de Iturraspe, La Florida, La Milka y Juventud Unida.

Resultados de la jornada:

- Cancha de Defensores de Iturraspe

Barrio 20 de Junio 3-1 El Faisán

Goles: Francisco Aladín, Leandro Cid y Ricardo Sayago (20J) Nicolás Soto (EF)

Barrio Parque 1-1 Presidente Roca

Goles: Nazareno Ñañez (BP) Emiliano Argemi (PR)

- Cancha de La Florida

Filial Talleres 4-0 Estudiantes Universitarios

Goles: Cristian Barengo y José Giambartolomei x3 (T)

La Florida 5-0 Estudiantes Sport Club

Goles: Lucas Gutiérrez x2, José Ortíz, Sebastián Garay y Brian Ibáñez (LF)

- Cancha de La Milka

Barrio 9 de Septiembre 0-1 Dep. Colón

Gol: Cristian Galarza (DC)

1° de Mayo 0-4 La Trucha FC

Goles: José Roldán, Martín Páez, Emiliano Arato y Francisco Salas (LT)

- Cancha de Juventud Unida

Juventud Unida 1-0 Quebrachense

Gol: Diego Contreras (JU)

Tiro y Gimnasia 1-1 Colonia Marina FC

Goles: Lucas Vagliengo (TyG) Francisco Cattaneo (CM)

Libres: La Milka y Defensores de Iturraspe.

Así están las tablas

Zona A

1. La Trucha FC 13 pts.

2. La Milka 13 pts.

3. Barrio 9 de Septiembre 9 pts.

4. Juv. Unida 8 pts.

5. Filial Talleres 7 pts.

6. Estudiantes Universitarios 6 pts.

7. Club Dep. Colón 5 pts.

8. Quebrachense 4 pts.

9. 1º de Mayo 3 pts.

Zona B

1. Barrio Parque 12 pts.

2. La Florida 11 pts.

3. Barrio 20 de Junio 11 pts.

4. Def. de Iturraspe 9 pts.

5. El Faisán (Devoto) 6 pts.

6. Estudiantes Sport Club 6 pts.

7. Pte. Roca 5 pts.

8. Tiro y Gimnasia 2 pts.

9. Colonia Marina 1 pts.

Próxima fecha

Zona A

Estudiantes Universitarios vs. 1° de Mayo

Quebrachense vs. La Milka

Filial Talleres vs. Dep. Colón

Barrio 9 de Septiembre vs. La Trucha FC

Libre: Juv. Unida

Zona B

Colonia Marina vs. La Florida

Barrio 20 de Junio vs. Tiro y Gimnasia

El Faisán vs. Estudiantes SC

Presidente Roca vs. Def. de Iturraspe

Libre: Barrio Parque