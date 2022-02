Se disputó la cuarta fecha de la División Córdoba-Santa Fe de la Liga Federal de Básquet donde El Ceibo tuvo jornada libre y volverá a la competencia el próximo miércoles en Morteros.

En la cuarta jornada, Santa Paula de Gálvez volvió a ganar porque derrotó como local a Sport Club Cañadense por 100 a 104, mientras que 9 de Julio de Río Tercero venció como local a 9 de Julio de Morteros por 71 a 65 y Sportivo Suardi derrotó por 89 a 79 a Sportivo Las Parejas.

La Flor Nacional volverá a jugar el miércoles en condición de visitante ante 9 de Julio de Morteros. El juego está programado para las 22 horas, sin embargo el club local solicitó un cambio de horario (21.30), cuestión que se resolverá en las próximas horas.

Así se juega la 5ª fecha

Miércoles 22 hs | 9 de Julio (Morteros) vs. Asoc. El Ceibo

Viernes 21.30 hs | Sport Club Cañadense vs. 9 de Julio (Río Tercero)

Sábado 21.30 hs | Sp. Las Parejas vs. Santa Paula

Libre: Sp.

Así está la tabla

1. Santa Paula 8 pts.

2. Sp. Suardi 7 pts.

3. Sport Club Cañadense 5 pts.

4. 9 de Julio (Morteros) 5 pts.

5. El Ceibo 4 pts.

6. Sp. 9 de Julio (Río Tercero) 4 pts.

7. Sp. Las Parejas 3 pts.