Tras el triunfo conseguido ante 9 de Julio de Río Tercero, el plantel de El Ceibo trabaja de cara al duelo de la quinta fecha ya que en la cuarta jornada tendrá fecha libre. El equipo de Blengini pone énfasis en su defensa con el objetivo de volver a ganar y prenderse en los puestos de vanguardia.

En ese marco, el jugador Lautaro Florito hizo un balance de lo hecho hasta ahora y contó a dónde apuntan de cara a lo que viene. "Encaramos la semana con otra cara, siempre tratamos de ponerle la mejor, pero es distinto cuando se gana, estamos más tranquilos, no relajados, pero tenés un poco de margen. Ganar siempre tiene un plus para todo", señaló.

Y agregó: "Subimos las cargas para estar mejor físicamente, pero ya estamos viendo los videos de 9 de Julio de Morteros, los jugadores, la parte defensiva y ofensiva".

El equipo de Blengini logró sacarse la mufa después de un arranque fallido en casa y en Gálvez, donde no pudieron cerrar el juego a su favor. "Veníamos de un paso errado con Sportivo Suardi donde no pudimos demostrar lo que sabíamos dentro de la cancha, ellos manejaron todos los aspectos del juego y los tiempos; y aunque por momentos parecía que no podíamos prender, nos caíamos. Ya en el segundo partido mejoramos, jugamos un partido de igual a igual, les sacamos una buena diferencia a Santa Paula, pero ellos también tienen jugadores de jerarquía y no pudimos cerrar el partido. Sin embargo, con el paso de los partidos a eso le vamos a ir encontrando la vuelta", explicó.

"Ya en el tercero (contra 9 de Julio de Río Tercero) hicimos méritos para ganar y fuimos superiores. Estamos muy felices por eso, lo necesitábamos", comentó Florito, que fue el goleador de ese partido.

"Yo estoy muy feliz en El Ceibo, estuve muy feliz en aquel momento cuando me hablaron para jugar el Provincial, creo que hoy estoy mucho mejor, pero siempre trato de dar lo mejor de mí y estar bien para lo que viene. Estoy agradecido con el club, tenía la posibilidad de ir a otro lado, pero decidí quedarme acá, por la familia, por mi novia, porque quería seguir en el club y estoy muy tranquilo con esa decisión", dijo Florito.

¿Qué tiene de bueno este grupo y cuál será la clave para clasificar?

"Lo que tenemos es la intensidad, somos muy compañeros y no tenemos alguien que nos salve, tenemos buenos jugadores como Lozano, Sauco, Calorio, pero somos un conjunto y no dependemos de nadie. Somos todos iguales y le damos para adelante, creo que algo de lo mejor nuestro es eso, el compañerismo, un grupo similar al del año pasado donde éramos muy compañeros principalmente fuera de la cancha, es lo que uno busca", indicó el jugador.

En cuanto a cuál será la clave para meterse entre los mejores cuatro de la división, Florito señaló: "Pasa por la defensa, somos jugadores que tenemos al bola en la mano pero no somos un equipo que llegamos a 90 puntos todos los partidos, nuestra clave va a estar en la defensa para dejar en 60 o 70 puntos a los rivales y tener mas chances de ganar, defendiendo bien, arriba nos sentimos mas cómodos corriendo la cancha. Como el año pasado, buscamos lo mismo, pero en otra categoría, antes dejábamos tirar mas de afuera, ahora son otros jugadores, con otra jerarquía, tienen buena mano, son mas inteligentes y hay que cuidarse más".

Así se juega la 4ª fecha

Jueves 21.30 hs | Santa Paula vs. Sport Club Cañadense

Sábado 21 hs | Sp. 9 de Julio (Río Tercero) vs. 9 de Julio (Morteros)

Domingo 21.30 hs | Sp. Suardi vs. Sp. Las Parejas

Libre: Asoc. El Ceibo

Así está la tabla

1. Santa Paula 6 pts.

2. Sp. Suardi 5 pts.

3. Sport Club Cañadense 4 pts.

4. El Ceibo 4 pts.

5. 9 de Julio (Morteros) 4 pts.

6. Sp. Las Parejas 2 pts.

7. Sp. 9 de Julio (Río Tercero) 2 pts.

Así se juega la 5ª fecha

Miércoles 22 hs | 9 de Julio (Morteros) vs. Asoc. El Ceibo

Viernes 21.30 hs | Sport Club Cañadense vs. 9 de Julio (Río Tercero)

Sábado 21.30 hs | Sp. Las Parejas vs. Santa Paula

Libre: Sp. Suardi