El Ceibo recibe este jueves a Sportivo 9 de Julio de Río Tercero en el marco de la tercera fecha de la Liga Federal de Básquet. Será a partir de las 21.30 en el estadio "Antonio Cena".

El conjunto que dirige "Mara" Blengini viene de caer el pasado viernes ante Santa Paula de Gálvez en condición de visitante donde mejoró algunos aspectos del fallido debut con Sportivo Suardi. Sin embargo, no le alcanzó y ahora buscará apoyarse en su gente para no perder el tren.

Por su parte, el equipo de Río Tercero cayó en la primera fecha con Santa Paula en condición de local y tuvo jornada libre en la segunda.

El juego también se podrá ver en vivo on line en el sitio de basquetpass.tv (requiere suscripción paga).

Previa

El Ceibo: Lautaro Florito, Aaron Bono, Horacio Rigada, Tomás Silveira, Gastón Quiroga, Martín Sauco, Benjamín Almada, Agustín Lozano, Tomás Paschetto, Pablo Grosso, Gustavo Calorio y Tiago Tomatis. DT: Eduardo Blengini.

9 de Julio: Joaquín Morandini Silva, Santiago Rosso, Agustín Farail, José Gerlero, Facundo Santiago, Nicolás Amaro, Nazareno Bertazzo, Martín Bressán y Bruno Messi. DT: Rubén Coronell

Estadio: Antonio Cena

Hora: 21.30

Así se juega la tercera fecha

Jueves | 21.30 El Ceibo vs. 9 de Julio (Río Tercero)

Sábado | 19.30 hs Sport Club Cañadense vs. Sportivo Suardi

Domingo | 21 hs 9 de Julio (Morteros) vs. Santa Paula

Libre: Sportivo La Parejas

Tabla

1. Sp. Suardi 4 pts.

2. Santa Paula (Gálvez) 4 pts.

3. 9 de Julio (Morteros) 3 pts.

4. Sport Club Cañadense 2 pts

5. Sp. Las Parejas 2 pts.

6. El Ceibo 2 pts

7. 9 de Julio (Río Tercero) 1 pt.