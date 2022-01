Comenzó este fin de semana la Liga Federal de Básquet donde El Ceibo tuvo un fallido debut en su casa, tras caer ante Sportivo Suardi por 80 a 60 este sábado por la noche.

En la División Córdoba-Santa Fe también ganaron 9 de Julio de Morteros y el próximo rival de la Flor Nacional, Santa Paula, que derrotó a 9 de Julio de Río Tercero.

Cabe recordar que la fase regular se jugará a tres ruedas con 21 fechas donde cada equipo tendrá fecha libre en tres ocasiones.

Resultados de la 1° fecha

El Ceibo 60-80 Sp. Suardi

9 de Julio (Morteros) 73-70 Sp. Las Parejas

9 de Julio (Río Tercero) 82-102 Santa Paula (Gálvez)

Libre: Sport Club Cañadense

Tabla

1. Santa Paula (Gálvez) 2pts.

2. Sp. Suardi 2 pts.

3. 9 de Julio (Morteros) 2 pts.

4. Sp. Las Parejas 1 pt.

5. El Ceibo 1 pt.

6. 9 de Julio (Río Tercero) 1 pt.

7. Sport Club Cañadense 0 pts.

2° fecha

04/02 - Santa Paula de Gálvez vs El Ceibo de San Francisco

05/02 - Sportivo Suardi vs 9 de Julio de Morteros

06/02 - Sportivo Las Parejas vs Sport Club Cañadense

Libre: Sportivo 9 de Julio de Río Tercero