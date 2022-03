Liga Argentina: lo que le queda a San Isidro en la fase regular

San Isidro afronta la última etapa de la fase regular en la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet donde lucha por quedar entre los mejores cuatro equipos de la tabla de posiciones y así saltear una fase de playoffs.

Ese objetivo, por ahora, no corre peligro pero deberá defender ese lugar con una seguidilla de partidos complicados. Primero, ante Libertad el próximo sábado por la mañana en Sunchales y luego con dos juegos lejos de casa: en Mendoza y San Juan.

En tanto, cerrará la fase regular en abril jugando condición de local y enfrentando a rivales directos: Barrio Parque, Villa San Martín e Independiente de Oliva.

Así está la tabla

Los partidos que le quedan:

Marzo

Sábado 19 de marzo | 11 hs vs. Libertad (V)

Miércoles 23 de marzo | 21.30 hs vs. Rivadavia (V)

Viernes 25 de marzo | 21 hs vs. Jachal BC (V)

Abril

Viernes 1 de abril | 21.30 hs vs. Barrio Parque (L)

Miércoles 6 de abril | 21.30 hs vs. Villa San Martín (L)

Viernes 8 de abril | 21.30 hs vs. Independiente de Oliva (L)