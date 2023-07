Le mete presión al resto

Con el triunfo ante Gimnasia de Concepción del Uruguay, Sportivo Belgrano se afirma en el cuarto lugar de la Zona 3 sacandole cuatro puntos de ventaja a Unión de Sunchales y metiéndole presión. También se acercó a Sportivo Las Parejas, que completará la fecha este sábado en Pronunciamiento.

El plantel volverá a los entrenamientos este sábado, con trabajos regenerativos poniendo la cabeza ya en el próximo compromiso. La Verde visitará el miércoles 2 de agosto a Douglas Haig de Pergamino a partir de las 20 horas; luego recibirá a Unión de Sunchales el domingo 6.

La 22° fecha

Viernes | Sportivo Belgrano 2-0 Gimnasia (CdU)

Árbitro: Guillermo González

Sábado 15 hs | Def. de Pronunciamiento vs. Sp. Las Parejas

Árbitro: Joaquín Gil

Sábado 16 hs | Def. de Belgrano vs. Independiente (Chivilcoy)

Árbitro: Álvaro Carranza

Sábado 16 hs | Unión (Sunchales) vs. Douglas Haig

Árbitro: Gustavo Benítes

Libre: El Linqueño

Tabla

23° fecha (Miércoles)

Douglas Haig vs. Sportivo Belgrano

Sp. Las Parejas vs. El Linqueño

Independiente (Chivilcoy) vs. Def. de Pronunciamiento

Gimnasia (CdU) vs. Def. de Belgrano (Villa Ramallo)

Libre: Unión (Sunchales)