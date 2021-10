Las Lobitas: más que un club, una familia que respira fútbol

Hace unos nueve años atrás, Mary Ludueña y Héctor Lobos decidieron acompañar a sus hijas en su pasión: el fútbol. Y conformaron un equipo femenino para comenzar a participar en competencias locales, regionales y nacionales.

Son de Estación Frontera, pero nuclean a un nutrido grupo de chicas también de San Francisco y hasta de Freyre. A pulmón, como ellas lo describen, lograron armar un equipo competitivo y unido que busca seguir progresando en el deporte con mucho amor propio y sacrificio en pos de una pasión.

Hoy participan en el torneo que organiza Sportivo Belgrano, una competencia que vino a revalorizar el fútbol femenino en la región y una gran oportunidad de crecer en un certamen formal que Las Lobitas no están dispuestas a desaprovechar.

“En el 2012 con mi marido se nos ocurrió armar el equipo, practicamos en la placita de Estación Frontera, ahora pedimos permiso y nos dieron lugar para entrenar en el club de Estación Frontera; somos chicas de distintas edades y estamos jugando el torneo de Sportivo Belgrano. La verdad que agradecemos por tenernos en cuenta porque nosotros no representamos a ningún club y es una experiencia nueva porque nunca jugamos en cancha de 11, siempre de 9 y de 7”, explicó Mary Ludueña, una de las entrenadoras.

Ganas, amor por el fútbol y compañerismo

Las chicas entrenan dos veces a la semana y realizan distintas ventas o rifas para solventar gastos de elementos deportivos, seguros e inscripciones para los torneos.

“Nosotros no cobramos cuotas, cada una pone de su bolsillo para el seguro y entre todos hacemos un poco cada uno: para armar el botiquín una trajo gasas, la otra trajo alcohol y así nos organizamos, y hace poco pudimos hacer una buena rifa para cambiar el equipo de camisetas”, comentó Ludueña.

“Es ganas, es amor por el fútbol, es compañerismo, somos una gran familia no solamente un equipo de fútbol. Todas juntas tiramos para adelante”, agregó.

Jimena Tosco es una jugadora oriunda de Freyre y llegó a Las Lobitas con el objetivo de integrarse al equipo y participar del torneo que organiza Sportivo Belgrano. “Antes de venir nosotras jugábamos, pero de manera informal, nos juntábamos a jugar relámpagos y este es un desafío para todas, encontré personas increíbles acá adentro, minas que hacen todo para seguir jugando al fútbol y esto también te da muchas ganas de seguir en este equipo”, explicó.

“El torneo que estamos jugando está muy bueno para todas las chicas que juegan en la región y de acá, es una gran oportunidad. Creo que el fútbol femenino tiene que ir profesionalizándose, tener una liga, un club que las apoye y no tener que lucharla día a día sin sponsors y todo a pulmón para jugar un torneo, ojalá que esto siga y que los clubes de la región apuesten al fútbol femenino así el día de mañana podamos tener un torneo grande como en la Liga Regional”, indicó Tosco.

“Nos gustaría representar a algún club, ver en qué nos pueden ayudar porque ya estuvimos en un club y no nos fue muy bien, pero nuestras ganas es llegar lo más alto que podamos”, dijo Mary Ludueña.

¿Candidatas? Las Lobitas disputaron tres partidos, ganaron dos y empataron uno, siendo uno de los equipos animadores del torneo. “Venimos bien, tenemos equipo para luchar por el campeonato y llegar a una semi o final, somos equipos muy parejos, pero es partido a partido, los rivales que vienen son duros, pero todo depende de nosotros, de las ganas y de perseguir el objetivo que tenemos”, dijo Tosco.

Argentinos Juniors

En 2019, este medio reportó que varias chicas de Las Lobitas habían sido seleccionadas para probarse en Argentinos Juniors. Por distintos motivos, las chicas no continuaron en el “bicho”, pero sin dudas fue una motivación para seguir trabajando. “Cinco chicas fueron seleccionadas, dos viajaron, una no quedó y otra sí fue seleccionada pero no se quedó, era muy chica, extrañaba, había muchos gastos para quedarse y ya después vino la pandemia”, comentó Ludueña.

“Son chicas que empezaron desde muy chicas con nosotros, el caso de Milagros Melano empezó cuando tenía 10 años, siempre les agradezco la confianza que tienen en nosotros porque no somos directores técnicos recibidos, solo somos un matrimonio que damos todo lo que podemos por las chicas y por el fútbol porque nos gusta”, expresó.

Por su parte, Melano destacó el compañerismo del grupo ya que algunas -como ella- hace casi nueve años que está entrenando. “Ir a Argentinos fue una gran experiencia, fue muy lindo, pero los gastos para quedarse eran muchos así que me volví”, comentó.

¿Qué tienen las lobitas? “Tienen todo, un gran compañerismo, un gran equipo”, dijo Milagros Melano.