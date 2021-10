Defensores de Iturraspe es uno de los pocos clubes de la vieja Liga Amateur de San Francisco que sobrevivió después de casi tres décadas. En los últimos años comenzó a transitar un camino de crecimiento sostenido con varias obras en su predio y nuevas disciplinas como el hockey y el fútbol femenino.

El club es uno de los pioneros en la recuperación de los valores tradicionales del fútbol de barrio y en las últimas semanas comenzaron a convocar a otras instituciones y referentes para refundar aquella Liga Amateur que tanto le dio al fútbol local en materia deportiva y social.

Jorge Aymar, entrenador y colaborador del club, contó que el objetivo es que el fútbol "vuelva a ser una fiesta para la ciudad, nos pusimos de acuerdo con muchos clubes y creo que es un bien para toda la sociedad para purificar lo que está pasando, hoy nosotros estamos participando de la Liga Juvenil con chicos sub 14 y sub 16, también estamos viendo la posibilidad de generar un sub 21 para que haya ese pasaje entre los chicos de Liga Juvenil y la primera que jugaría esta nueva Liga Amateur", explicó.

"Tenemos muchos proyectos compartidos con los vecinos de San Francisco y Frontera, el club goza de buena salud", dijo Aymar.

"Como saben, Iturraspe es un club de la Liga Amateur, fue a la Liga Regional que fue un paso que lo vieron como algo conveniente, pero resultó que no fue así al menos para los clubes porque se fundieron, porque no se lograron objetivos planteados al principio, se vendió como algo bueno, pero para nosotros no fue bueno. Pasó el tiempo, hubo gente que estuvo en el club tratando de llevarlo adelante, se logró porque por más que no se hizo fútbol por un tiempo se cuidó el predio, fue gracias a Adrián Taborda y a Raúl Contreras, fundamentales del club porque hoy gracias a Dios hoy no debemos nada, tenemos algo que muy pocos tienen como este predio así que no empezamos de cero, hoy en día esto es impagable y es muy importante porque es lo fundamental para salir adelante", explicó Aymar.

- ¿Cómo viene la organización de la nueva Liga Amateur?

Hay ocho clubes que están interesados para disputar el campeonato que va a empezar en diciembre, creemos que va a ser una fiesta porque es mas que todo reconocer a las glorias de cada barrio y al mismo tiempo volver a eso que era el folklore de la gente porque se hablaba toda la semana del partido pasado y del que venía, en mi caso tuve la suerte de jugar los últimos dos años de Iturraspe en la Liga Amateur, debuté y salimos campeones en el 91, después salió campeón La Florida y ahí se terminó. Pudimos hablar con 'Pololo' Ciarrochi, 'Chelo' Casas y coincidamos en que si no la recuperamos nosotros a la Liga Amateur se va con nosotros porque los chicos no saben de lo que estamos hablando, por eso hubo mucha química, tenemos el apoyo de la Municipalidad, de mucha gente de nuestra edad y para los chicos va a ser algo nuevo que ojala que al puedan disfrutar.

- Este proyecto va a tener un primer torneo en diciembre, pero lo fuerte viene en 2022

Sí, ya estamos pensando en el campeonato de abril y no quedarnos con este campeonato, tocamos madera pero creemos que va a ser un éxito y que lo que viene después va a ser lo complejo porque va a ser mantener lo que logremos. Ahora buscamos generar un impacto positivo, sabemos que la gente se va a volcar a las canchas porque los chicos que van a participar son buenos jugadores, en Iturraspe, pero también en La Florida están armando un equipazo con Ariel De Carli, Ezequiel Maretto y Diego Garay, La Milka también tienen muchísimos chicos que jugaron en el club y tienen ganas de jugar, el "Chelo" Casa está armando Mayo también o los chicos de Barrio Parque que realmente vale la pena nombrarlos porque están muy bien organizados, estamos haciendo las cosas bien y entre todos los clubes vamos a tratar de que sea un éxito, capaz sea difícil al principio pero cuando nos demos cuenta todos que buscamos una competencia sana vamos a hacer algo grande.

La nueva Liga Amateur. "La fecha estimada es el 11 de diciembre para inauguración y el 18 de diciembre la primera fecha, todas las semana cada uno cumple objetivos para el torneo como la seguridad, el arbitraje, las redes sociales, estimar gastos, sponsors, hay tiempo, hay ganas y vamos a ver que pasa", contó Aymar.

- ¿Qué significa para Iturraspe este paso?

Yo soy hincha de Iturraspe, lo que estoy haciendo ahora en el club junto a los muchachos como Raúl Contreras (hijo de Carlos Contreras que jugó en el club), Adrián Taborda (hijo de Alberto Taborda que también estuvo en el club), es decir que nuestros padres lograron tener este predio, ellos son los que hicieron grandes a Iturraspe después de que los corrieron del Ferrocarril, eso fue algo malo en ese momento, pero hizo que el club pudiera comprar este predio, se organizaran y tenerlos todavía hoy. Lo hacemos por ellos, por nosotros, por nuestros hijos, por todos los chicos que vienen al club, es algo que va a seguir porque la gente del club lo está disfrutando mucho, haber salido campeón del Nacional de Baby también lo ven como algo lindo, eso nos da fuerzas para encarar proyectos de infraestructura...

"Tenemos unos 60 chicos entrenando todos los días para la Liga Juvenil y la pasan bien, hay mucho sentido de pertenencia y chicos que en otros lugares no se sentían cómodos como acá. En el fútbol femenino hay alrededor de 20 chicas, eso recién empieza pero tiene futuro y las chicas de hockey también son alrededor de 60. Lo que queda claro es que el club grande lo hacen las personas, hay mucho capital humano y ganas de trabajar", explicó Aymar.

- ¿Cómo vienen trabajando con el grupo de Primera?

Los chicos de primera división ya han jugado en Iturraspe, tienen un sentido de pertenencia porque han jugado en la Liga Juvenil años atrás y siguieron su camino en otros clubes, ahora se los convocó y con el boca en boca empezaron todos a llamar, hoy hay más de 40 chicos anotados y va a ser medio difícil para el técnico que seguramente será Gabriel Luengo. Hay varias generaciones de chicos que quieren jugar, va a ser complejo porque también hay chicos como Matías Vico y Santiago Vico que juega en Newells que también quiere jugar, otros chicos que están en el fútbol rentado que quieren venir a jugar aunque sea un partido.

- Te pregunto por Facundo González, jugó en Iturraspe y hoy está en la Selección Sub 17

Estamos muy contentos realmente por los logros de los chicos, seguimos conectados con los chicos de cierta forma, son chicos del barrio como Pedro Contreras, Santiago Aymar, Emiliano Chiavassa, que son amigos de toda la vida o Agustín Ruberto que tiene el récord como goleador en el Nacional. La realidad es que Raúl participó de muchos torneos afuera representando a Iturraspe, llevando la bandera del club y eso le dio estas amistades que le sirvió para amar los equipos que arma.

- Algo para agregar...

Agradecer porque se están acercando muchos padres a colaborar con el club que por ejemplo vienen a limpiar el club que ayudan a mostrar que Iturraspe es un club serio y que va transmitir buenos valores, respeto, humildad y saber que estoy en una situación de aprendizaje constante hasta que me vaya de esta vida, además de que se diviertan y la pasen bien, que esto va a pasar y un día se termina, que puedan disfrutarlo cómo chicos y jóvenes que son.