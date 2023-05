La Trucha y Defensores de Frontera terminaron igualados este domingo en la edición del ‘clásico’ de la vecina localidad por la 11° fecha del Torneo Apertura de la Zona Sur en Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol.

Fue por 1 a 1 en cancha de Defensores, con goles de Paviatto para La Trucha a los 10' de la primera parte y de Zabala de penal a los 35' también de la primera mitad. En reserva fue victoria por 2 a 0 para La Trucha.

La fecha había comenzado el viernes con el empate 0 a 0 de La Hidráulica con Atlético Esmeralda en condición de local. En reserva ganó el rojinegro por 2 a 1 con goles de Pablo Pomo y Federico Lencinas.

Josefina no pudo. En Primera A, el Rojo cayó por 2 a 1 ante Argentino de Vila. Luciano Díaz anotó el empate transitorio de Josefina.

7° fecha

La Hidráulica 0-0 Atl. Esmeralda

La Trucha FC 1-1 Def. de Frontera

Zenón Pereyra FC 2-1 Sp. Santa Clara

Juv. Unida 1-4 San Martín (Angélica)

Sp. Libertad 2-1 Talleres (María Juana)

Libre: B. Bochazo

Tabla

Talleres 15 pts. Atl. Esmeralda 12 pts. Zenón Pereyra 12 pts. La Trucha FC 11 pts. Juv. Unida 10 pts. Sp. Santa Clara 8 pts. B. Bochazo 8 pts. Def. de Frontera 8 pts. La Hidráulica 7 pts. San Martín 6 pts. Sp. Libertad 3 pts.

8° fecha

San Martín vs. Zenón Pereyra

Sp. Santa Clara vs. La Trucha

Def. de Frontera vs. Sp. Libertad

Talleres (María Juana) vs. La Hidráulica

Atl. Esmeralda vs. B. Bochazo

Libre: Juv. Unida