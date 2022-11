Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa después del importante triunfo de la Selección Argentina ante México en la segunda fecha del Mundial de Qatar 2022. Habló de Messi, del juego, pero también brindó una reflexión sobre la presión y cómo se viven esta clase de partidos.

En el partido, una de las imágenes de la tarde fue la emoción de todo el cuerpo técnico en pleno banco de suplentes, luego de los goles de Messi y Enzo Fernández que le dieron el triunfo a la Argentina. A Scaloni se lo vio al borde de las lágrimas, mientras que Pablo Aimar terminó respirando agitado.

Ante esta situación, el técnico buscó dar un mensaje de calma por la tensión con la que se viven los partidos en el cuerpo técnico y la presión que recae sobre el equipo. "Es más una reflexión que habría que hacer a lo que realmente se vive de estar acá. Habría que tener un poco más de sentido común y pensar que es solo un partido de fútbol, recibí un llamado de mi hermano llorando diciéndome que no había visto el partido, que se fue al campo, no puede ser. La sensación es que te estás jugando algo más que un partido de fútbol y uff, la verdad que no lo comparto y eso mismo sienten los jugadores cuando salen a la cancha, me parece que tenemos que corregirlo, intentaremos seguir por el camino en el cual ellos sientan que es un partido de fútbol, de lo contrario cada vez que te toque jugar un partido por pasar una fase eliminatoria, por pasar en un Mundial o por jugar a las bolitas con la Selección Argentina siempre va a siempre hacer así... Es difícil hacerle entender a la gente que al final mañana sale el sol, ganes o pierdas y lo importante es cómo hiciste las cosas o si lo intentaste hacer lo mejor posible y es lo que nosotros hacemos", señaló.

En otra de las respuestas, el entrenador del seleccionado nacional expresó: "La alegría dura muy poco y es como tiene que ser, pero hay que tener un equilibrio cuando se gana y se pierde, es lo que creemos que se tiene que tener".