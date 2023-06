La Hidráulica de Frontera arrancó el Clausura con un triunfo en condición de local, en el marco de la Zona Sur de la Primera B en Liga Rafaelina de Fútbol. La “H” venció a Juventud Unida de Villa San José por 3 a 0 en el debut de Cristian Camino como nuevo entrenador.

Fue con goles de Facundo Farías a los 26' y 27' de la primera parte; mientras que Emilio Moyano -a los 33' del 2T- sentenció la historia para los locales. En reserva fue victoria de La Hidráulica por 7 a 1.

Por otro lado, Defensores visitó a Talleres de María Juana -campeón del Apertura-, donde sumó un empate sin goles. En reserva fue victoria de Talleres por 1 a 0.

1ª fecha

Viernes | B. Bochazo 0-0 San Martín

Domingo | Sp. Libertad 2-1 Zenón Pereyra FBC

Domingo | Atl. Esmeralda 2-1 Sp. Santa Clara

Domingo | Talleres (MJ) 0-0 Def. de Frontera

Domingo | La Hidráulica 3-0 Juv. Unida

Libre: La Trucha FC

2° fecha

Sp. Santa Clara vs. Talleres (MJ)

San Martín vs. Atl. Esmeralda

Juv. Unida vs. Atl. Esmeralda

Zenón Pereyra vs. La Hidráulica

La Trucha FC vs. Sp. Libertad

Libre: Def. de Frontera

Empate de Josefina

Deportivo Josefina sumó el pasado jueves por la noche un valioso empate en condición de visitante y continúa invicto en el Clausura de Primera A.

El Rojo igualó sin goles ante Unión de Sunchales en primera división y 1-1 en reserva. De esta manera, acumula cinco puntos en el torneo de primera división, producto de dos empates y una victoria.

El próximo miércoles recibirá a Ben Hur de Rafaela en el marco de la cuarta fecha.