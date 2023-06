Este lunes continuó la primera fecha del Torneo Clausura en la Zona Centro de Liga Regional de Fútbol, con victoria de Proyecto Crecer, derrota de Antártida y empate de La Milka.

En Villa Concepción del Tío, Antártida Argentina cayó por 2 a 1 con 8 de Diciembre, el gol Pingüino lo anotó Maico Maritano. En reserva fue victoria también del local por 1 a 0.

En tanto, La Milka empató 1 a 1 con Cultural La Francia con gol de Mario Morales para el Quintero y Baltazar Almada para el Canalla. En reserva fue victoria Canalla por 1 a 0.

Por otro lado, Proyecto Crecer derrotó en su casa a El Trébol del El Tío por 1 a 0 con gol de Hugo Fonseca, mientras que en reserva ganó el visitante por 4 a 1.

La fecha había comenzado el domingo con el triunfo de Devoto sobre Colonia Marina.

1° fecha - Clausura

Domingo | Colonia Marina 0-3 SS Devoto

Árbitro: Emilio Fernández (ARAC)

Lunes| 8 de Diciembre 2-1 Antártida Arg.

Árbitro: Pablo Albarracín (ACRAF)

Lunes| Proyecto Crecer 1-0 El Trébol

Árbitro: Jonathan Quinteros (ACRAF)

Lunes| La Milka 1-1 Cult. La Francia

Árbitro: Fernando Márquez (ARAC)

Libre: Sportivo Belgrano

Tabla general (no oficial)

SS Devoto 23 pts. Sp. Belgrano 15 pts. [Clasificado al Torneo Campeonato] Antártida Arg. 13 pts. Cult. La Francia 13 pts. Proyecto Crecer 11 pts. 8 de Diciembre 10 pts. El Trébol 9 pts. La Milka 8 pts. Colonia Marina 5 pts.

* Clasifican cuatro equipos al Torneo Campeonato; el ganador del Apertura y el ganador del Clausura, más los dos mejores de la General. En caso de que Sportivo vuelva a consagrarse campeón en el Clausura acceden los mejores tres de la General.

2° fecha

Sportivo Belgrano vs. La Milka

SS Devoto vs. 8 de Diciembre

Antártida Arg. vs. Proyecto Crecer

Cult. La Francia vs Colonia Marina

Libre: El Trébol