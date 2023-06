La Trucha y Zenón Pereyra, por el subcampeonato

La Trucha de Frontera buscará este viernes luchar por el subcampeonato en la última fecha del Apertura de la Zona Sur de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol. Será en el estadio de Defensores y ante Zenón Pereyra.

El partido de reserva comenzará a las 20.30, mientras que la primera división jugará desde las 22 horas. Ambos equipos pugnan por quedarse con el segundo lugar en un ajustado torneo que ya quedó en manos de Talleres de María Juana, de todos modos deberán esperar los resultados del domingo.

La fecha se completará el domingo donde Defensores de Frontera y La Hidráulica también buscarán escalar en la tabla de posiciones. El Defe visitará a Esmeralda, mientras que la H será local de San Martín.

11ª fecha (última)

Viernes 22 hs | La Trucha FC vs. Zenón Pereyra FBC

Domingo 15.30 hs | La Hidráulica vs. San Martín (Angélica)

Domingo 15.30 hs | Bochófilo Bochazo vs. Sp. Santa Clara

Domingo 15.30 hs | Atl. Esmeralda vs. Def. de Frontera

Domingo 15.30 hs | Libertad (Est. Clucellas) vs. Juv. Unida (Villa San José)

Libre: Talleres (María Juana)