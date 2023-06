La Trucha abre la novena fecha en Liga Rafaelina

Este viernes comienza a disputarse la 9º fecha del Torneo Apertura de la Zona Sur en Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol. Será una fecha especial porque el domingo se juega otro de los clásicos de la vecina localidad de Frontera.

En el adelanto de la jornada, La Trucha FC recibirá a San Martín de Angélica en cancha de Defensores de Frontera. El partido de reserva comenzará a las 20 horas, mientras que primera división jugará desde las 21.30.

La fecha se completará el domingo donde sobresale el clásico de Frontera entre La Hidráulica y Defensores. Será desde las 14 en reserva y 15.30 en primera división.

Programación de la 9º fecha

Viernes 20 hs. / 21.30 hs. | La Trucha FC vs. San Martín

Domingo 14 hs. / 15.30 hs. | La Hidráulica vs. Defensores de Frontera

Domingo 14 hs. / 15.30 hs. | Sportivo Libertad (Est. Clucellas) vs. Sp. Santa Clara

Domingo 14 hs. / 15.30 hs. | Bochófilo Bochazo vs. Talleres (María Juana)

Domingo 14 hs. / 15.30 hs. | Zenón Pereyra FC vs. Juventud Unida (Villa San José)

Libre: Atlético Esmeralda