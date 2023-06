Defensores de Frontera se quedó con el clásico de la vecina localidad tras vencer a La Hidráulica por 2 a 0 en el marco de la 9° fecha del Apertura de la Zona Sur, en la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol.

El “Defe” se impuso con goles de Nazareno Ñañez a los 14' de la primera parte y de Axel Bellotti a los 45' del segundo tiempo. También terminó con 10 hombres por la expulsión de Ávila a los 34' del complemento. En reserva fue victoria de La Hidráulica por 2 a 0

La fecha comenzó el viernes con la derrota de La Trucha ante San Martín de Angélica por 3 a 0 con goles de Franco Valdéz -en dos oportunidades- y Germán Vannay. En reserva fue empate 1 a 1.

Resultados de la 9º fecha

La Trucha FC 0-3 San Martín

La Hidráulica 0-2 Defensores de Frontera

Sportivo Libertad (Est. Clucellas) 0-0 Sp. Santa Clara

Bochófilo Bochazo 2-0 Talleres (María Juana)

Zenón Pereyra FC 2-0 Juventud Unida (Villa San José)

Libre: Atlético Esmeralda

Tabla

Talleres 16 pts. Atl. Esmeralda 15 pts. Zenón Pereyra 15 pts. San Martín 12 pts. Def. de Frontera 12 pts. Sp. Santa Clara 12 pts. B. Bochazo 11 pts. La Trucha FC 11 pts. La Hidráulica 8 pts. Juv. Unida 7 pts. Sp. Libertad 5 pts.

10° fecha

Juv. Unida vs. La Trucha FC

San Martín vs. Sp. Libertad

Sp. Santa Clara vs. La Hidráulica

Def. de Frontera vs. B. Bochazo

Talleres vs. Atl. Esmeralda

Libre: Zenón Pereyra