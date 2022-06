La Hidráulica de Frontera ganó este domingo en condición de visitante y se subió a la cima del Clausura alcanzando su tercera victoria consecutiva en el torneo.

El equipo de Mauricio Torres derrotó a Zenón Pereyra FBC por 2 a 0 con goles de Gastón Amaya a los 9' de la primera parte y de Lautaro Quevedo a los 31' del segundo tiempo. La Hidráulica terminó con 10 hombres por la expulsión de Ariel Villanueva en el primer tiempo, mientras que en el local vieron la roja Patricio Mendoza y Gonzalo Rostagno en la segunda parte.

En reserva ganó Zenón Pereyra por 2 a 1.

Por otro lado, en barrio Villani de la vecina localidad de Frontera, Defensores empató 1 a 1 con Sportivo Libertad de Estación Clucellas. Sergio Ortigoza a los 30' del primer tiempo abrió el marcador para el visitante, sin embargo el "Defe" -que jugó el segundo tiempo con 10 hombres por la expulsión de Toranzo- se lo empató con gol de Orellano a los 32' de la segunda parte.

En reserva ganó Defensores de Frontera por 3 a 1.

La 3° fecha

Zenón Pereyra FBC 0-2 La Hidráulica

Juv. Unida 0-0 Dep. Susana (Parcial)

Sp. Santa Clara 1-1 San Martín

Def. de Frontera 1-1 Sp. Libertad

Atl. Esmeralda 1-0 Dep. Josefina

La tabla

1. La Hidráulica 9 pts.

2. Sp. Santa Clara 7 pts.

3. Atl. Esmeralda 6 pts.

4. Juv. Unida 4 pts.

5. Dep. Susana 3 pts.

6. Dep. Josefina 3 pts.

7. San Martín 2 pts.

8. Sp. Libertad 2 pts.

9. Def. de Frontera 1 pts.

10. Zenón Pereyra FBC 1 pt.

La 4° fecha

San Martín vs. Def. de Frontera

Dep. Susana vs. Sp. Santa Clara

La Hidráulica vs. Juv. Unida

Atl. Esmeralda vs. Zenón Pereyra FBC

Dep. Josefina vs. Sp. Libertad