La definición del Nonagonal será con todos los partidos en el mismo horario

El Consejo Federal de Fútbol de AFA confirmó que los partidos que cerrarán la segunda etapa del Federal A se disputarán todos en el mismo horario, atendiendo a que en todas las canchas habrá muchas cosas en juego.

Es por eso que Sportivo Belgrano finalmente visitará a Defensores de Belgrano el domingo a las 15.30 horas , mientras que la cuaterna arbitral se dará a conocer este miércoles.

La Verde tiene que ganar, pero también esperar lo que pase con Sarmiento de La Banda. Si empata también tiene chances, pero es más complicado porque aquí deberá esperar que Sarmiento no sume y que San Martín no gane.

Fecha 9

Domingo 15.30 hs | Defensores de Belgrano (Va. Ramallo) vs. Sportivo Belgrano

Domingo 15.30 hs | San Martín (Formosa) vs. Sp. Las Parejas

Domingo 15.30 hs | Sarmiento (La Banda) vs. Sol de América (Formosa)

Domingo 15.30 hs | 9 de Julio (Rafaela) vs. Central Norte (Salta)

Libre: Atenas (Río Cuarto)