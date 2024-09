A 10 años de su partida: Gustavo Cerati, un adiós que nunca podremos olvidar

El 4 de septiembre de 2014, Gustavo Cerati, uno de los íconos indiscutibles del rock en español, dejó de existir físicamente, pero su influencia sigue resonando con la misma intensidad en cada rincón de Latinoamérica. A diez años de su partida, recordamos a este artista que no solo transformó el rock argentino, sino que dejó una huella indeleble en la cultura popular de toda una generación.

Cerati, nacido en Buenos Aires en 1959, fue mucho más que un músico; fue un visionario. Con Soda Stereo, banda que formó junto a Zeta Bosio y Charly Alberti en 1982, redefinió el sonido del rock en español. Desde su primer álbum homónimo hasta el icónico "Signos" y el revolucionario "Canción Animal", Soda Stereo no solo conquistó el mercado argentino, sino que se erigió como el primer grupo de rock en español en llenar estadios en toda América Latina.

El éxito de Soda Stereo radicó en gran parte en la capacidad de Cerati para fusionar géneros, romper moldes y experimentar con sonidos que, hasta entonces, no habían sido explorados en el rock argentino. “Para mí, la música es una forma de expresión muy libre. Cuando compongo, me dejo llevar por lo que siento en ese momento, sin pensar demasiado en lo que debería ser”, comentó Cerati en una entrevista en los años 90, reflejando su espíritu innovador y su enfoque intuitivo hacia la creación musical.

Sin embargo, Cerati no se conformó con el éxito de Soda. Su carrera solista, iniciada con el álbum "Amor Amarillo" en 1993, mostró una faceta más personal y experimental. Obras como "Bocanada" y "Ahí Vamos" consolidaron su lugar como un artista multifacético, capaz de reinventarse una y otra vez. Cerati no solo exploró el rock, sino que coqueteó con la electrónica, el pop y la música experimental, siempre empujando los límites de lo posible. “Siempre busqué que la música tuviera algo de magia, de eso que no se puede explicar del todo con palabras”, dijo Cerati alguna vez, subrayando su búsqueda constante por lo sublime en su arte.

Su legado no se limita solo a lo musical. Gustavo Cerati fue un ícono cultural, un referente para millones de jóvenes que encontraron en sus letras y melodías una forma de expresión, un refugio, una identidad. Cerati nos enseñó que la música es una forma de vida, una manera de conectarnos con lo más profundo de nosotros mismos y con los demás.

Músicos de diversas generaciones y estilos han destacado la influencia de Cerati en sus carreras. Charly García, uno de los padres del rock argentino, señaló: “Gustavo tenía esa chispa, esa cosa especial que lo hacía único. Cada vez que escuchaba algo nuevo de él, sentía que estaba empujando los límites de lo que conocíamos como rock”. Por su parte, Julieta Venegas, quien compartió escenario con Cerati en más de una ocasión, afirmó: “Gustavo fue un maestro para todos nosotros. No solo por su talento, sino por su generosidad y su forma de ver la música como un arte en constante evolución”.

En Córdoba, donde siempre fue recibido con los brazos abiertos, Cerati dejó recuerdos imborrables. Sus conciertos en la Plaza de la Música y el Orfeo Superdomo fueron momentos de comunión entre el artista y su público, donde el tiempo parecía detenerse y cada canción se convertía en un himno.

Hoy, a diez años de su partida, Gustavo Cerati sigue vivo en cada nota que sale de los parlantes, en cada acorde que tocan las nuevas generaciones de músicos que crecieron escuchando sus discos. Su influencia es palpable en la escena actual, donde su estilo y su visión continúan marcando el rumbo del rock en español.

Cerati nos dejó un legado inmortal, un catálogo de canciones que siguen sonando frescas, actuales, y que se seguirán cantando por generaciones. Porque, como él mismo cantaba, "poder decir adiós es crecer", pero también es recordar, honrar y mantener vivo su espíritu en cada acorde que resuena en nuestras vidas.