Belgrano no tuvo el rendimiento de las primeras fechas y cayó por 3 a 1 en su visita a Chaco For Ever este sábado por la sexta fecha del torneo de la Primera Nacional. El equipo que conduce Guillermo Farré perdió además el invicto y fue alcanzado en la cima.

“No le encontramos la vuelta al partido y For Ever nos hizo caer en la trampa, nos hizo jugar por adentro y ahí cometimos el error en el primer gol”, dijo el marcador central Alejandro Rébola. Y así fue, el equipo había “estudiado” la manera de jugarle a Chaco y dejó sus bandas descubiertas Es que la proyección de los laterales, para que Mariano Miño y Bruno Zapelli fueran internos, le costó cada vez que la pelota se perdió en el anillo central del maltrecho campo de juego.

“Estuvimos mal parados en ese primer gol y eso nos desacomodó. Y cuando estábamos 2-1 pensábamos que podíamos empatarlo, pero no se dio. Habrá muchos partidos como estos en la Primera Nacional. Ante equipos que van a aprovechar las contras que tengan”, sentenció a Cadena 3.

El equipo se desnudó cada vez que fue llevando la pelota desde el fondo hacia adelante, porque Hernán Bernardello se metió entre los centrales, Rébola se abrió por la derecha y Diego Novaretti por la izquierda, entonces Oliver y Compagnucci se sumaron a la línea de volantes.

Pero lo que no quedó planeado o, al menos no se vio en campo, fue el retroceso si los que debían jugar perdían la pelota.

Entonces, cuando Zapelli no pudo ser manija, el “plan de estudio” fue un problema: los espacios aparecieron y Chaco los aprovechó a pleno para sacar dos goles de ventaja.

Equipo fácil

El torneo es largo y el camino estará cargado de “espinas” como la clavada en Chaco. Todos lo saben en Belgrano. El punto es que fueron más las ventajas que dio que las virtudes del rival lo que lo llevó a la primera derrota de la temporada.

“No fue nuestro mejor partido y lo bueno es que tenemos revancha rápido. Nos dijimos que son cosas que pueden pasar y que no éramos los mejores antes y ahora no somos los peores”, fue una frase que dejó al pasar Santiago Longo, quien también aclaró que salió del campo en el entre tiempo por razones tácticas.

Los cambios enderezaron el rumbo del partido, pero no alcanzó para encarrilarlo del todo.

Lo importante es aprender de lo que pasó. Saber que dejar demasiado espacio en el fondo puede ser letal en una categoría en la que aprovechar lo poco que se tiene es clave. Belgrano quiso jugar más desplegado en el campo, arrinconar a su rival en ataque, abrirle la cancha y someterlo por las bandas y pagó.

El miércoles es la chance de volver al camino del éxito ante San Telmo en Alberdi. Belgrano debe asimilar la derrota y corregir con calma.

Con información de La Voz del Interior.