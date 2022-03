Brown de Adrogué y Deportivo Riestra empataron ayer ante Deportivo Madryn y Chaco For Ever, respectivamente, y no pudieron alcanzar en las posiciones a Belgrano, que quedó como único líder en la Primera Nacional, en la continuidad de la quinta fecha.

Belgrano reúne 13 puntos en cinco partidos y es, a falta de un partido, el único puntero del torneo. El último viernes se impuso 2-0 como local ante San Martín de San Juan. El Pirata deberá esperar el duelo en Mar del Plata este domingo a las 19 entre Alvarado y San Martín de Tucumán, que es el único que puede alcanzar al equipo de barrio Alberdi.

De los otros dos que podían alcanzarlo, el que más sufrió el empate fue Brown: lo ganaba de visitante con un gol de Elías Contreras (39m ST), pero Deportivo Madryn lo empató en el sexto minuto de descuento de la etapa final con un tanto de Mauro Peinipil.

Deportivo Riestra, en su casa, también igualó 1 a 1 con Chaco For Ever. Walter Acuña (12m PT) marcó para el local y Gonzalo Lucero (45m PT) empató para la visita.

Ambos equipos terminaron con 10: fueron expulsados Francisco Baranosky (Riestra) y Matías Romero (Chaco FoEver).

Con información de CBA24n.