Gustavo Quinteros: "Tenemos que cambiar la manera de ver al básquet, tenemos que ir por todo"

El básquet femenino en San Francisco ha avanzado notoriamente de la mano de dos clubes que decidieron apostar a esta disciplina con un proceso formativo desde hace unos 10 años. Se trata de San Isidro y Tiro y Gimnasia, máximos exponentes en la ciudad, pero no los únicos.

Gustavo Quinteros es entrenador de las divisiones formativas del "santo" y también está a cargo de los planteles femeninos de la institución. El DT contó detalles de un proceso que sigue creciendo y alcanzando metas en el plano deportivo, aunque todavía queda mucho camino por recorrer.

"Es un trabajo en que lleva años, primero lograr un espacio, un lugar en la idea de la gente en general de que el básquet puede ser femenino y que puede ser un básquet serio, un básquet que tenga formación, que pueda desarrollarse y que pueda crecer a niveles, por lo menos en lo que es mi intención, de llegar a un Federal o jugar una Liga Nacional si se pudiera. Todo eso, por supuesto lleva mucho trabajo arrancando desde desde chiquititas, en mi caso tengo entre 14 y 15 nenas en mini y premini donde estamos trabajando con la misma intensidad y con la misma intención que con los varones, entrenando seriamente los fundamentos y usando todos los medios posibles para poder hacerlas crecer y desarrollarse", explicó Quinteros.

- ¿Esos espacios competitivos y esa exigencia es la clave para motivar a las chicas a mirar hacia adelante y seguir cumpliendo metas?

Uno entrena con la idea siempre de poder competir, no sirve quedarse en solamente entrenar y jugar un partidito entre chicas, la idea es que ellas puedan de alguna manera todo lo que están aprendiendo ir de a poquito plasmándolo en la cancha y es la forma de desarrollar el juego, o sea, no se puede desarrollar el juego si no tenes partido. Una de las de la este cosas fundamentales que yo he visto, por ejemplo en Lucía Ballari, es que ella ha participado en muchos juegos, estuvo en la selección, u13 de acá de San Francisco, en la u15 de Córdoba; entonces todo eso le ha dado a ella un desarrollo que al encontrarse con otras chicas le ha ayudado también a crecer en la forma que ha crecido y llegar a donde ha llegado.

- ¿Este caso de Lucía también sirve para que las chicas se sientan identificadas?

No solamente eso, sino que las chicas se ven reflejadas -como pasan con los varones- y son sus modelos a seguir, entonces uno ve a una chica aplicada, con disciplina como Lucía, que entrena sola, entrena en los entrenamientos, por zoom y todo eso genera un efecto en en las chicas que la miran y que dicen 'Yo también puedo llegar ahí', entonces todo eso ayuda al impulso trabajando con excelencia, efectivamente es lo que es lo que está pasando. Ella en ocasiones ha venido y ha compartido entrenamientos con chicas de su categoría y también eso ayuda a crear un efecto de contagio, parea inculcarse que hay que entrenar en serio, hay que trabajar y hay que este perfeccionarse para poder competir porque viene una chica como Lucía y yo tengo que prepararme para poder jugar, entonces el genera ese efecto de mejora continua.

- ¿Creció la convocatoria en estos últimos años?

Mucho, yo arranqué este año en premini con tres nenas y de a poquito se han ido sumando chicas y se ha sostenido en el tiempo. Mira que a pesar de la pandemia, con todo lo que ha generado, que tuvieron que quedarse en su casa, el hecho de no poder entrenar en el club que a esa edad ellas necesitan tener el contacto con la otra chica, con el profesor, verse las caras, sin embargo todo lo contrario a lo que se pensaba, causó un efecto contrario y esa convocatoria es importante porque ya sabemos como como en todo deporte que la pirámide este se va achicando hacia arriba. Siempre tenés que tener una base grande de muchas jugadoras y muchos chicos y después obviamente algunos van descubriendo otro deporte, otros abandonan por distintas causas, se van a estudiar afuera, entonces es muy importante tener una pirámide con una base bien amplia, bien grande y esa es la idea mía, para eso es el trabajo del día a día para que vengan, para que participen, para que prueben y se enamoren del básquet. Y ahí tiene que ver también la forma que uno entrena, no solamente el fundamento, sino atraerla con con otros aspectos del juego y aprender jugando, que es la es la metodología mía.

- ¿Cuán importante es el factor social y la conformación de grupo?

Sin lugar a dudas es muy importante porque tienen la necesidad de encontrarse con pares que tienen más mismas inquietudes y poder compartir eso con alguien donde también se genera una competencia interna que les ayuda a mejorar, es compartir, socializar y una de las tantas cosas contraproducente que ha generado la pandemia es el hecho del aislamiento cuando lo que necesitan es trabajar juntos.

Interasociactivo. Las chicas de San Isidro participan del torneo regional con las categorías u15 y u17. Además, durante esos compromisos también participan a modo de encuentros las chicas de mini y premini.

-¿ Qué perspectivas hay con respecto a las competencias que se vienen? ¿Iban a jugar el Provincial?

Nos pasó lo siguiente, con todo este tema de la pandemia todas las fechas se corrieron, el Provincial u15 arrancaba a jugarse los días domingo, casi todos los domingos y esas fechas coinciden con el Interasociativo, era imposible, iba a tener que estar reprogramando partidos y la verdad que se complicaba mucho. Opté por renunciar al Provincial porque en el Provincial yo tenía solamente la categoría u15 para jugar y aquí puedo jugar con las categorías u15 y u17, por lo cual juegan todas las chicas y a la vez tengo la posibilidad de llevar las más chiquititas para que jueguen también partidos encuentros, entonces a nivel de desarrollo me servía mucho más competir de esta Liga Regional (Interasociativo). La idea para el año que viene es volver inscribirnos y participar...

Mi expectativa hoy por hoy es que sigan aprendiendo y que puedan de a poquito ir plasmándolo en la cancha, no vamos a competir con la idea de salir campeón, pero sí vamos a competir para generar en nosotros un una experiencia nueva en las chicas, una experiencia de competencia y a la vez que eso nos lleve a la realidad y a reflexionar de que tenemos que trabajar en serio, hoy por hoy la expectativa es participar y si podemos ganar algún partidito bárbaro, pero vamos a ir a participar y generar experiencia pensando en el año que viene para llegar ya más firme, con más fundamentos y con más juegos para ir por otros logros.

"Las horas en cancha jugando partidos es fundamental, uno aprende los fundamentos, pero no es lo mismo jugar un partidito en tu cancha contra las mismas chicas que ir a competir. Eso genera una experiencia y un aprendizaje mucho más profundo donde vos realmente logras incorporar lo aprendido a través de competir y eso es lo que después te va a dar este la la solidez, la experiencia para poder después acceder a una competencia de mayor, como puede ser representar a la ciudad o a la provincia", dijo Quinteros.

- ¿Se están dando las condiciones para que se cree una liga en San Francisco?

Sí, pero quizás falta más espacio, que el básquet femenino gane más espacio. Por ahí el lugar de entrenamiento es una una cuestión básica y el horario también, hay algunos clubes que quisieron arrancar con el femenino y el horario que ponían era un horario que no era adecuado, pero era el único horario que tenían libre por falta de cancha, entonces eso es un poco lo que frena pero el hecho de que apareciera El Tala, por ejemplo con esta idea nueva, Tiro que ya viene trabajando muy bien se van dando algunas condiciones pero va de a poquito pero creo que es ir ganando espacio. Yo en San Isidro estoy muy contento porque me han dado un respaldo importante, pedí que las chicas entrenen -al menos una vez a la semana- en la cancha principal y se arregló eso, entonces las chicas ven que las están valorando, les están dando el espacio y eso es lo que por ahí está faltando en otros lados, no por mala voluntad sino porque realmente falta espacio, hay cluebs que tienen una o dos canchas y tienen muchso chicos, no tienen horarios para el femenino que viene asomando, que viene creciendo, pero necesita pista para aterrizar y esa es la única contra que yo veo. En cuanto al desarrollo en la medida que pueda generarse ese espacio para las chicas, yo creo que eso va da lugar a un crecimiento mucho más grande