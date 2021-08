Tiro y Gimnasia sigue apostando al básquet en San Francisco de la mano de la entrenadora Julieta Novaretto. Actualmente la institución ofrece un espacio social y deportivo que apunta a la inclusión de niños, adolescentes y adultos en el deporte con distintos objetivos.

Se destaca el trabajo realizado principalmente con el básquet femenino, siendo desde hace unos años, uno de los pocos clubes en la ciudad que brinda este espacio formativo con continuidad y presencia en las competencias locales y regionales.

Novaretto dialogó con El Periódico y contó detalles de este proceso formativo que ya comenzó a dar sus frutos en el plano deportivo. "Con el correr de los tiempos los objetivos van cambiando y uno como persona también se va formando y yo personalmente me formé como profesor educación física, como docente y creo que ese amor a la disciplina y a la vocación se fusionan. Tenía muy claro que como propósito quería ofrecer más cosas y más posibilidades a aquellas generaciones que venían, más de lo que uno tuvo porque realmente las experiencias que se viven mediante el deporte te enriquecen como persona y muchas veces quedan truncado en el camino simplemente por no tener la oportunidad", indicó.

"Considero obviamente que el básquet es uno solo, pero hay que apuntar a las necesidades y el femenino tenía una necesidad de tener un espacio, de ser escuchado y de poder tener más lugar a la hora de ganarse su sus horarios en las instituciones, de su constancia y de apostar como cualquier otra disciplina a tener crecimiento y expansión, entonces, ya hace unos 10 añitos que venimos en eso", explicó la entrenadora.

- Se comienzan a ver los frutos de ese trabajo y esa constancia, los casos de Lucía Ballari y Martina Valdéz son producto de este proceso...

Uno se siente sumamente orgulloso sobre todo también porque cada etapa es distinta, en ambos casos las tuve en su edad de oro que es donde más absorben, la parte de finales de premini y mini e inicios de U13 donde son realmente cambios muy grandes los que se producen en esas edades y la evolución física, deportiva, mental que uno ve en esas niñas que empiezan a transformarse en adolescentes es súper grato y sentirse parte de ese proceso la verdad que también es una forma de hacernos saber y decirnos gracias en esto del proceso. Uno tiene que saber que tienen objetivos diferentes en etapas diferentes, si no estuviera el formador, no estuviera el siguiente escalón.

-¿Cuán importantes es tener claro el objetivo?

Yo creo que, y más cuando la familia te lo hace saber porque constantemente lo reconocen, los formadores tienen que tener claros los objetivos y la función que cumplen en la etapa de la vida de un niño, en los objetivos de ese niño o niña. Uno tiene que saber hasta dónde tiene que apuntar cuando llega este caso y poder alimentar un sueño, darle continuidad y después siempre del otro lado está la otra mitad que es cuánto compromiso asume esa niña, ese jugador y cuándo te escucha porque uno realmente le brinda a todos lo mismo y sin embargo, no es receptado de la misma manera, ahí están los casos distintos donde se logran cosas distintas porque realmente se proponen cosas distintas que no está bien, ni está mal. Por eso insisto mucho en tener en claro los objetivos tanto del que viene a jugar como el que está enseñando, para dónde quieran apuntar, en el caso mío que soy parte de la formativas donde se está forjando mucho la personalidad y todos los fundamentos del deporte, estoy sumamente orgullosa, siento que realmente algo dejamos, es un punto o una edad clave donde el niño continúa con la actividad...

- ¿Se parte desde el objetivo social hacia lo competitivo y deportivo?

Hay que saber identificar necesidades, el femenino era una necesidad, fue creciendo y hoy estoy en otra institución donde tiene otra necesidad y también lo vi como profe que había niños y niñas que no tenían el lugar o no de la manera que lo requería en otros clubes y en otros espacios porque como decimos no podemos abarcar el todo. Eso es una realidad, entonces hoy por hoy Tiro y Gimnasia tiene un enfoque un tanto social por encima de lo deportivo sin lugar a dudas, por eso también implementamos la forma de entrenar mixta que es sumamente enriquecedora y sumamente grato también a la hora de ver a los chicos y chicas entrenar juntos y que hasta supera las propias expectativas porque algunos vienen a partir de una necesidad y la solución es mucho más gratificante de lo que imaginaba.

Aquellos que no quieren la competencia formal y sí disfrutar del deporte, creo que encontrar un lugar para no dejar de entrenar y hacerlo de manera seria, de una manera institucional que no es lo mismo que juntarse con amigos a jugar, creo que contar con ese espacio es también ver la competencia desde otra perspectiva. Las ganas de jugar van a estar siempre en cualquier jugador, nadie entrena solo por entrenar, quiere tener un desafío distinto, sensaciones distintas y emociones distintas, pero verlo plenamente desde el disfrute y no como una presión, que sabemos que sucede en muchísimos casos y es motivo de deserción de muchísimos jugadores también. Entonces, insisto en el objetivo, la función y las necesidades que cada uno tiene, también en los gustos personales que va teniendo a lo largo de su vida y los espacios que va ocupando como profesional.

"Creo que la importancia es ser constante a lo largo del tiempo poder realmente proyectar a nivel individual, a nivel equipo, a nivel institucional, que es lo que le da sentido, somos formadores y apostamos a la proyección a lo largo del tiempo y no algo efímero", señaló Novaretto.

- ¿Qué se proponen para este año?

Puntualmente desde el femenino este año fue de transición porque vivimos muchos cambios, de manera oficial no vamos a competir, vamos a seguir con los amistosos, el masculino sí va a tener su primera experiencia en competencia, no es dentro de la Asociación sino en el torneo Comercial, pero va a ser la primera vez que forme parte de una liga. Y con las categorías formativas también seguimos con partidos amistosos, lo que más hay que rescatar de este año donde todos tuvimos un inicio bastante difícil, el primer triunfo fue poder volver a trabajar con la constancia que lo veníamos haciendo y cumpliendo el rol que debe cumplir el club de manera sumamente activa entre la sociedad, después como siempre vamos a seguir trabajando porque el año se va en un parpadeo y queremos dejar una buena base para el año que viene.

- ¿Qué consideraciones te deja la experiencia de Lucía Ballari en la Selección?

Varios aspectos porque es la primera experiencia que tiene la ciudad a este nivel, también porque es una referencia, yo creo que todos somos ejemplos de alguien, aunque a veces no seamos 100% conscientes en el momento. Otra gran particularidad, que es que Luci llega a esas instancias con muy poca experiencia, a nosotros siempre nos costó mucho visibilizarnos y esa visibilización se logra en competencias, juegos, torneos provinciales, ligas y en ese sentido ha tenido pocos partidos; sin embargo tuvo un proceso realmente para destacar.

Lucía siempre fue una niña con mucha templanza, como alumna 100% atenta, muy educada y sumamente respetuosa y para mí siempre lo que uno es como persona también se refleja en todos los aspectos de la vida, sin lugar a dudas. Entonces su compromiso, su constancia y también darse cuenta e identificar que eso era lo que quería es algo realmente admirable porque no sucede en cualquier aspecto de la vida, no sucede a tan temprana edad. Realmente el esfuerzo que implica y al margen de todas las condiciones que se mostraron estos años con restricciones de horarios, viajes, entrenamientos individualizados que son sumamente distintos a lo que es el esfuerzo en conjunto. No cualquiera está preparado mentalmente para soportarlo y sostenerlo en el tiempo.

Lo que más rescato es su humildad, su respeto a la hora de entrenar y su responsabilidad, obviamente el talento es necesario, pero esa disciplina es fundamental en adolescentes porque muchas veces el aprendizaje no sabes cuando llega, vos estás trabajando hoy, pero no sabes cuando haces el cambio, el clic o si realmente ese era el momento para aprender determinada cuestión. Entonces también sobrellevar esos tiempos, esos ritmos que no cualquiera comprende y cuando digo no cualquiera, hablo del mismo jugador, entrenadores, padres, todo el contexto en sí.