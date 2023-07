La pelota vasca es un clásico deportivo y a más de uno se le confunden los nombres por las diferentes especialidades que tiene. Una de esas ramificaciones es la pelota paleta de origen argentino y que en San Francisco sigue practicándose.

Desde hace muchos años, pero muchos de verdad, en la ciudad son los hombres los que más se interesaron por la paleta. Hace seis años Juan Scocco se sumó a ese grupo, su compañera Gisel Medina estuvo firme al lado como la mejor hincha, hasta que un día quiso pasar del otro lado de la cancha.

Con la idea de ver “si pintaba” practicar, Gisel decidió ir a pelotear un día con el profesor de la escuela de niños de ese momento. Fue una … dos… y juntó a otras amigas. Así se fue formando de a poco el equipo femenino de paleta que practican en el Sport Automóvil Club y tienen alrededor de dos años de existencia.

“Yo conocí el deporte principalmente por mi marido. Lo acompañaba, pero no le daba trascendencia. En un torneo que se desarrolló durante todo el día empezó mi curiosidad. Me resultó atractivo y quise empezar a conocer de qué se trataba”, le contó la mujer a El Periódico.

Pionera

Gisel sabía que en el club hace años funciona el grupo de varones de paleta donde hay algunos más jóvenes y otros de mediana edad que hace muchos años lo practican. Pero no había ninguna mujer por lo que ella fue la pionera.

Igual que los pequeños, Medina empezó desde cero con este deporte porque toda la vida en realidad se destacó como runner. En poco tiempo y por el “boca en boca” reunió a 12 chicas que tenían la misma curiosidad, aunque no todas siguen yendo en la actualidad lograron sentar las bases de la división femenina.

“En el último tiempo se sumaron más y las redes nos ayudan a darlo a conocer. Sabemos que no es un deporte popular, no hay tantos horarios accesibles como el pádel porque no hay muchos lugares donde jugar”, explicó.

La escasez de espacios para jugar pelota paleta no es algo de San Francico, en la provincia el circuito también es muy chico para la competencia y hay pocos lugares, Gisel contó que “incluso a veces viajando han visto frontones (cancha) abandonados”.

De marido a profesor: “Pudimos combinar la competencia con la relación marital”

Los inicios en la práctica los tuvieron con Mauricio Lazo, ahí apuntaron a mejorar la técnica y enfocarse en la rapidez porque es un deporte dinámico donde se corre también mucho.

Lazo debió dejarlas en determinado momento y para que el grupo no se pierda fue Juan, el marido de Gisel, el que tomó las riendas y se calzó la camiseta de profesor. “Lo que queríamos era apoyar el deporte para que no se pierda y este grupo joven no se desarme pronto”, destacó la joven.

A nivel de juego y de consolidación del grupo humano hubo un gran crecimiento con la continuidad de Scocco al frente del grupo. En cuanto a la pareja en sí la tarea de tener estos nuevos papeles no fue sencilla.

“En un principio me costó, incluso dije ‘nos enganchamos o me divorcio’. Fue una oportunidad para conocernos en nuevos roles, él me quería exigir o corregir en todo y después le encontramos la vuelta, hasta jugamos un torneo mixto juntos. Pudimos combinar la competencia con la relación marital”, dijo entre risas.

La misión que se propusieron los dos es sencilla, seguir apostando a este deporte, incentivar a que se sumen otras personas y sobre todo sostener estas bases. “A los dos nos gusta mucho el deporte, yo siempre fui runner y él me acompañó, la paleta ahora se suma y es compartido entre los dos. Esto acá no existía y no hay muchos grupos de mujeres para jugar así que sostenerlo es fundamental”.

Cómo contactarse