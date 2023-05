Tras la victoria ante Defensores de Belgrano en San Nicolás, el entrenador de Sportivo Belgrano Ariel Giaccone habló sobre la importancia de sumar de a tres fuera de casa y destacó la evolución y el estado de ánimo de los jugadores. También habló sobre la importancia la regularidad del equipo en el torneo y la seguidilla de partidos en la segunda vuelta del torneo.

“Veníamos de hacer un gran partido de local y teníamos que tener respuestas para el día de hoy. Los chicos están de a poco evolucionando, cada semana se los ve más convencidos y con el estado de ánimo más alto de lo que venían y eso queda reflejado en el campo, hoy ellos necesitaban un resultado así, se lo ganaron por el esfuerzo que vienen haciendo en estos meses que venimos trabajando”, dijo el DT.

Con respecto a la titularidad de Salvay -que hizo un buen partido- y la recuperación de Tomás Federico, el entrenador explicó: “Siempre he sido claro con eso, va a jugar al que le corresponda, hoy le tocó a Facu (Salvay), a Fede gracias a Dios ya lo tenemos recuperado, pero me gustaría que estén todos, falta recuperar a Giménez que también es importante para nosotros, la lesión de Rossi que también pasó a ser un jugador clave, lo de Priotti que no lo podemos tener por mucho tiempo. Pero esto es un equipo, es un grupo, y yo siempre he tratado de enseñarles a todos iguales. Entonces cuando falte un jugador, va a jugar el que corresponde y no inventar un puesto porque el jugador se siente incómodo, se siente alejado de lo que puede hacer en otro puesto. Tenerlos a todos hace que uno pueda tener rotación en el equipo porque se nos vienen partidos muy difíciles y muy seguidos también”.

Además, Giaccone afirmó que la lluvia y el estado del campo de juego hizo que cambie un poco el estilo de juego, aunque por momentos el equipo pudo demostrar lo que pretende el DT con juego de posición por las bandas. “Por supuesto que la lluvia, tanto de ayer como hoy durante el día, perjudicó para los dos. Ellos también juegan muy bien con la pelota y por ahí eso los perjudicó también. Pero tenemos jugadores de buen pie, se los dije antes en la charla, tenemos jugadores que manejan muy bien los tiempos, son muy inteligentes y gracias a Dios en algún momento se hizo, pero me voy contento por el esfuerzo y el sacrificio que han hecho, porque la verdad se pusieron la camiseta y salieron a la cancha a jugar, a querer ganar, y eso es lo que intentábamos hacer desde el comienzo, más que todo de visitantes”.

¿Qué tan importante es esta primera victoria de visitante?. “Importantísima, porque le da confianza a ellos a querer salir a todas las canchas igual. Más allá que creo que con Douglas habíamos jugado un segundo tiempo bastante bueno, que no habíamos conseguido llegar a la igualdad, siempre ha tenido reacción este equipo ante la pérdida, menos contra Independiente que creo que hicimos un mal partido, pero después con los otros visitantes siempre la peleó hasta el último minuto. Estábamos convencidos que eso lo tenemos que hacer desde el minuto uno como hoy, entonces lo más probable que el resultado sea mucho mejor y para nosotros mucho más positivo porque ellos agarran confianza también de la manera de trabajar”, dijo el DT.

Por otro lado, Giaccone también brindó un balance de la primera rueda y de la seguidilla de partidos que se vienen. “Todos los partidos son importantes. Creo que el balance es que hemos tenido altibajos. Creo que tuvimos lesiones importantes y eso hizo que el equipo por ahí hasta rote de sistema. Y después cuando lo encontramos junto con ellos, a tratar de jugar a esta forma que estamos haciendo ahora en los últimos partidos, ya encontramos una regularidad dentro del grupo. Entonces eso a ellos les da confianza, creo que la primera rueda que hacemos no es mala, pero sí es irregular y tenemos que mejorar un montón para seguir estando en pelea, que es la idea”, señaló.

“La seguidilla de partidos es importante, nosotros tenemos otro visitante que también es un equipo duro, que vamos a ir a su cancha (Depro). Y después pensar, sí, ya de local, que sabemos que no podemos perder puntos, que para nosotros es importante”, finalizó.