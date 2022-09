El mítico tenista Roger Federer acabó con las especulaciones de si finalmente podría disputar la Laver Cup, certamen que eligió para retirarse de la práctica profesional, y advirtió que el viernes, en dobles con Rafael Nadal, será su último encuentro.

El mundo del deporte quedó perplejo luego de que el suizo dio a conocer su retiro del circuito, sin embargo, en las últimas horas la incertidumbre fue protagonista ya que se puso en duda su participación por los problemas físicos.

Finalmente, Federer despejó las dudas este miércoles cuando le aseguró a la prensa que no disputará los singles del torneo entre el 23 y 25 de septiembre en el estadio 02 de Londres, pero si dará el presente en el dobles junto a su eterno rival, Rafael Nadal.

"Está claro que lo más bonito sería jugar el dobles aquí con Nadal porque ha sido mi gran rivalidad”, dijo Federer en la conferencia de prensa previa al inicio del certamen.

"No voy a poder jugar partidos individuales, esto estaba bastante claro. Por eso no fue una opción jugar el torneo de Basilea en octubre. Seguramente juegue el dobles aquí el viernes por la noche y eso es todo. Le pregunté a nuestro capitán, a Bjorn Borg, si estaba bien que hiciera eso y me dijo que podía hacer lo que quisiera", reveló el ganador de 20 Grand Slams.

Al ser consultado por cómo atravesó la decisión del retiro, Federer fue contundente: "No evolucionaba la rodilla y tuve que tomar la decisión de retirarme. Estaba triste cuando me di cuenta de que era el final”, confesó. "Fue después de Wimbledon que tomé la decisión, en vacaciones, este verano", explicó.

Posteriormente, el ganador de 103 títulos a lo largo de su exitosa carrera deportiva, eligió sus mejores momentos: "Cuando le gané a Sampras en Wimbledon y el regreso de 2017 en Australia cuando gané a Nadal. Tampoco lo he pensado con exactitud".

Aunque sorprendió cuando reveló que durante su trayectoria se recriminó no "haber sido más profesional al principio de mi carrera".

"El hecho de haber sido tan consistente porque de joven no lo era. He estado arriba muchos años. He luchado por ganar casi todo lo que he jugado. Siempre me fijé en la regularidad de Schumacher o Woods y estoy contento de poder ser comparado a ellos", destacó.

"La gente se acostumbró a hablar de mí sobre el talento que tengo en los golpes, pero también me enorgullezco de la mejora en mi carácter en la pista y mi espíritu de lucha en la pista", agregó sobre la marcada diferencia que logró en su carácter con el paso del tiempo.

Por último, "Su Majestad" dijo qué será lo que más extrañará: "El ponerme las zapatillas, la camiseta antes de jugar, pensar en el partido. Es bonito y estresante".

Fuente: Noticias Argentinas