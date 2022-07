Federal A: Sportivo quedó lejos tras la primera rueda

Se completó este domingo la 17° fecha del Federal A, que marcó el cierre de la primera rueda en la Zona Norte donde Sportivo Belgrano volvió a dejar pasar la oportunidad de prenderse en la discusión.

Es que la Verde perdió con Unión de Sunchales y quedó a cinco puntos de la zona de clasificación. Cumplido el 50% de la fase regular, Sportivo sumó 5 victorias, 3 empates y 8 derrotas con 18 goles a favor y 21 en contra.

El próximo fin de semana comenzará la segunda rueda donde el equipo de barrio Alberione visitará a Gimnasia y Tiro de Salta el domingo por la tarde, con horario a confirmar.

Resultados de la 17° fecha

Sábado | Atl. Paraná 1-2 Gimnasia (CdU)

Árbitro: José Sandoval

Sábado | Crucero del Norte 0-0 Boca Unidos

Árbitro: Fernando Brillada

Domingo | Depro 1-1 Sarmiento

Árbitro: Bruno Amiconi

Domingo | San Martín 1-1 Douglas Haig

Árbitro: Adrián Franklin

Domingo | Gimnasia y Tiro 1-1 Racing

Árbitro: Guillermo González

Domingo | Unión (Sunchales) 3-1 Sp. Belgrano

Árbitro: Enzo Silvestre

Domingo | Sp. Las Parejas 3-0 Juv. Unida (Gualeguaychú)

Árbitro: Brian Ferreyra

Domingo | Central Norte 2-0 Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

​​​​​​​Árbitro: Francisco Acosta

Libre: Juventud Antoniana

Tabla

La 18° fecha

Juv. Antoniana vs Boca Unidos

Crucero del Norte vs Juv. Unida (Gualeguaychú)

Atl. Paraná vs Racing (Cba)

Gimnasia y Tiro vs Sp. Belgrano

Unión vs Sarmiento

Def. de Pronunciamiento vs Douglas Haig

San Martin (F) vs Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Sp. Las Parejas vs Gimnasia (CdU)

Libre: Central Norte