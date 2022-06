Cómo quedó la tabla tras la goleada de Sportivo Belgrano

Sportivo Belgrano se destapó este lunes por la noche goleando a Defensores de Pronunciamiento, triunfo que necesitaba para no caer en el fondo y volver a meterse en la discusión.

Con los resultados de la jornada, la Verde marcha décimo con 18 puntos a cuatro unidades de la zona de clasificación.

El próximo compromiso será el domingo en condición de visitante ante Unión de Sunchales.

La 16° fecha

Domingo | Juv. Unida (G) 4-1 Atl. Paraná

Árbitro: Mauricio Martín

Domingo | Gimnasia (CdU) 0-0 Gimnasia y Tiro

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Domingo | Boca Unidos 0-0 Sp. Las Parejas

Árbitro: Francisco Acosta

Domingo | Juv. Antoniana 2-1 Crucero del Norte

Árbitro: Pablo Núñez

Lunes | Douglas Haig 2-2 Central Norte

Árbitro: Fabricio Llobet

Lunes | Sarmiento (Resistencia) 3-2 San Martin (Formosa)

Árbitro: José Díaz

Lunes | Racing (Cba) 4-0 Unión (Sunchales)

Árbitro: Gustavo Benítes

Lunes | Sp. Belgrano 5-1 Def. de Pronunciamiento

​​​​​​​Árbitro: Guillermo González

Libre: Def. de Belgrano (Villa Ramallo)

Tabla

La 17° fecha

San Martin (F) vs Douglas Haig

Depro vs Sarmiento (R)

Union (Sunchales) vs Sp. Belgrano

Gimnasia y Tiro vs Racing (Cba)

Atl. Paraná vs Gimnasia (CdU)

Sp. Las Parejas vs Juv. Unida (Gualeguaychú)

Crucero del Norte vs Boca Unidos

Central Norte vs Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Libre: Juv. Antoniana